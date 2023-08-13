養生／男性也有「媽媽手」 復健科醫師教你1招檢測

將大拇指包在拳頭裡面，並向下彎，若大拇指近手腕處感到疼痛，便可能是媽媽手。（圖：台灣南投基督教醫院提供）

40多歲陳先生，每天到市集擺攤賣油飯，長期手部疼痛且無力，近日狀況惡化影響工作而就醫，經復健科醫師診斷為「媽媽手」。患者很訝異怎麼會有媽媽手？其實，只要手部經常做重複性動作的人，有較高機率得到媽媽手，例如保母、工人、勞動階層、餐廳服務員、常打電腦的人等。

媽媽手又名「狄奎凡氏症」，正式醫學 名稱為「狹窄性肌腱滑膜炎」，發生主因是「外展拇長肌」和「伸拇短肌」反覆緊拉、過度磨擦，而導致腱鞘發炎、腫脹，與增厚的伸肌支撐帶過度擠壓而限制肌腱滑動，造成疼痛、動作受限，甚至有功能障礙等問題。

檢測 是否有媽媽手？可以做一個簡易動作測試，將大拇指包在拳頭裡面，並向下彎，若大拇指靠近手腕處感到疼痛，可能便是媽媽手，請至醫療院所由醫師進一步評估與診斷。

上班族長期用滑鼠鍵盤也易罹患「媽媽手」。（本報資料照片）

常見治療：口服消炎止痛藥物、局部藥物注射、穿戴護具、物理治療等，適合症狀較輕微的病人。若症狀嚴重或已治療一段時間仍未改善者，則須考慮手術治療。

藥物注射：局部注射類固醇可緩解疼痛、降低發炎反應；或採PRP高濃度血小板血漿再生療法，抽取自己的血液，離心萃取出內含的生長因子，再注射至受傷的組織內，刺激組織修復與再生。

護具或副木：藉由穿戴量身訂做的護具或副木，可限制患處關節 活動，讓患處獲得足夠的休息，避免病症持續惡化。

副木可以用來固定不同關節，大拇指形副木可幫助媽媽手、大拇指肌腱發炎症狀。(圖：台灣南投醫院提供)

物理治療：熱敷、電療、蠟療、超音波等促進血液循環，減輕疼痛及改善發炎腫脹。

當症狀改善後，仍應留意手部狀況，注意平時生活或工作上是否有大量使用特定的手部動作，減少高負荷、高重複性的活動，適度休息，避免疾病復發。

(作者為台灣南投基督教醫院職能治療師)