旅遊／遊佛羅倫斯 墜入藝術與浪漫

聖母百花大教堂全景。(梅芳提供)

文藝復興時期，佛羅倫斯屬於歐洲金融中心，地位有如今日的華爾街 。現在的佛羅倫斯還保留著600多年前的樣子，這裡的每一棟建築，每一棟雕塑 ，都沉澱了一個個古老的故事。四年前，我們來過佛羅倫斯，瞻仰了世界藝術之都的風采，那讓我們醉迷的文化藝術一直深深地紮根在我們的心中，再來瞻仰學習是我們最大的心願，今年在乘郵輪遊覽歐洲地中海沿岸時，我們又來到了我們心目中的世界藝術之都：佛羅倫斯。

市政大廰門口的大衛雕像及大力神雕像。(梅芳提供)

1.米開朗基羅廣場

我們乘車來佛羅倫斯的第一站就是米開朗基羅廣場，這裡是觀看佛羅倫斯全景最佳觀察點，從這裡可以俯瞰佛羅倫斯全城。來佛羅倫斯，不僅要近看，還要遠觀，從高處俯瞰，才能從整體感受這個城市的壯美，同時感受她的藝術氣息和浪漫氣流。從廣場向佛羅倫斯城內望去，紅色磚瓦、古式建築、阿爾諾河、聖母百花大教堂的圓屋頂等等都看得清清楚楚，全景的佛羅倫斯更顯古老和典雅。

米開朗基羅廣場建成時，廣場的中心曾經擺放了米開朗基羅所雕刻的大理石雕像—「大衛」。上世紀，佛羅倫斯市政府從保護雕塑的角度出發，將雕塑移進了佛羅倫斯美術學院，而廣場上則立了一座青銅製的大衛複製品。這座青銅製的大衛塑像，雖是複製品，但也可以從他身上領略大衛的那種堅毅的神采、完美的身材、力與美的結合。

米開朗基羅廣場上的大衛雕像。(梅芳提供)

2.聖十字聖殿

我們二次進佛羅倫斯都是在聖十字聖殿前廣場下車，聖十字聖殿遠沒有旁邊的聖母百花大教堂那麼有名，而且還收費（聖母百花大教堂是免費的）。在聖殿前右側，屹立著但丁的塑像，這裡是義大利 的先賢堂，安葬了許多義大利的歷史名人，這裡埋葬著米開朗基羅、伽利略、馬基雅維利、羅西尼、但丁等像神一般歷史的人物，吸引了許多這些名人的粉絲來朝拜。

1564年2月18日，米開朗基羅逝世於羅馬，佛羅倫斯克第一代托斯卡納大公、科西莫一世‧德‧美第奇馬上宣稱將在佛羅倫斯為其舉行國葬，並挑選最合適的地點安葬這位藝術天才。但丁客死在拉文納後，佛羅倫斯一直想迎回偉人遺骨，但始終沒能成功，成為佛羅倫斯的遺憾。而這一次，佛羅倫斯幾乎動用了一切資源來保證米開朗基羅能夠回到家鄉安葬。米開朗基羅的侄子和繼承人萊奧納多‧博納羅蒂被指派「偷」遺體。他把米開朗基羅的遺體藏在城際之間的貨運商隊中偽裝成一件商品。這樣，騙過了包括教皇在內的所有羅馬人。3月10日，米開朗基羅的遺體抵達家鄉，並舉行一系列重要的紀念活動。

伽利略卒於佛羅倫斯，這位17世紀的數學家，當今被冠有「現代觀測天文學之父」、「現代物理學之父」及「現代科學之父」之名，在17世紀卻因「有強烈異端嫌疑」被當時的教會勢力判決入獄，被迫認罪，臨終被剝奪了葬於佛羅倫斯聖十字殿與先祖陵墓相鄰的權利，而是被埋在了禮拜堂儲藏室走廊的末端。直到1737年伽利略的紀念碑才被重新樹立，遺體也被移入聖殿。

聖十字聖殿。(梅芳提供)

3.聖母百花大教堂

聖母百花大教堂是天主教佛羅倫斯總教區的主教堂，是世界上排名第三大教堂。它是佛羅倫斯的標誌，也是佛羅倫斯市內最高的建築。教堂建築群由主教堂、鐘樓和洗禮堂構成，不僅規模宏大，更是整個文藝復興初期的代表性建築。其中主教堂巨大的穹頂內部繪有巨幅天頂畫《末日審判》，而洗禮堂的鍍金青銅大門上，有著全球最精美的浮雕，被偉大的藝術家米開朗基羅稱讚為「天堂之門」。

教堂外立面搭配使用鮮豔的紅色、墨綠色和白色大理石拼成幾何圖形，非常壯觀，將文藝復興時代所推崇的古典、優雅、自由詮釋得淋漓盡致，從任何一個角度觀察都顯得非常肅穆和精美，難怪會被命名為「花之聖母」。

4.領主廣場

領主廣場因周圍的精美建築而被認為是義大利最美的廣場之一。廣場上有眾多雕塑精品，米開朗基羅的大衛（複製品）、海神噴泉、科西莫一世騎馬雕像、帕爾修斯和美杜莎等。廣場呈L型，形成於14世紀。廣場南邊的「傭兵涼廊」中還有很多雕像，如詹波洛尼亞的「搶劫薩比尼女人」、「海克力斯與人頭馬」，特別是切利尼描繪雅典王子普休斯斬女妖梅杜莎神話故事的青銅雕像。眾多的精美雕像讓廣場稱為藝術的廣場，在廣場南面還有大名鼎鼎的美迪奇博物館。

傭兵涼廊裡的雕像。(梅芳提供)

5.老橋

相傳《神曲》的作者但丁，曾在這座橋上與熱戀的情人貝亞特麗齊相遇，所以，老橋也被稱為「愛情橋」。後來，許多各國情侶都願到這座橋上走走，以祈求幸福。這裡是佛羅倫斯的地標之一。老橋歷史上多次重建，目前的橋建於1345年，位於阿諾河上最窄的地方。

老橋據說是歐洲出現最早的大跨度圓弧拱橋。老橋還有很多傳說，據說詩人但丁在9歲時就對比阿特麗斯一見傾心，難以忘懷，八年後但丁與比阿特麗斯在舊橋上相見。但丁為紀念比阿特麗斯而寫了《新生》，在《神曲》中也是由愛的使者比阿特麗斯引導他遊天國，但丁的浪漫愛情故事也因此與老橋聯繫在一起。此外，據說這座老橋還曾是美迪奇家族與王宮聯通的秘密通道，為此讓美迪奇家族披上更加神秘的色彩。

老橋據說是歐洲出現最早的大跨度圓弧拱橋。(梅芳提供)

6.美迪奇家族

是美迪奇家族用金錢與權勢把佛羅倫斯變成了全世界最美麗的城市之一。可以說，如果沒有美迪奇家族，佛羅倫斯與文藝復興的光輝必將大打折扣，義大利文藝復興肯定不是今天我們所看到的面貌。

美迪奇在拉丁文中是「醫師」的意思，在聲名鵲起前，美迪奇家族的大部分成員只是務農兼行醫的平民。

義大利文藝復興的心臟是佛羅倫斯，那些最為人熟知的藝術家，多半與這座城市有著千絲萬縷的聯繫。而美迪奇家族統治了佛羅倫斯斷斷續續長達三個世紀。

當我們漫步世界藝術館欣賞《義大利文藝復興展》，當我們的眼睛掠過馬薩喬、多那太羅、波提切利、達芬奇、拉菲爾、米開朗基羅等如雷貫耳的名字，或許應該瞭解，還有一個名字在這些文藝復興巨匠的身後閃光，那就是美迪奇。事實上展覽的許多作品，本是美迪奇家族的收藏，有不少畫像和雕刻，就是為這個家族的成員而作，甚至展品最主要的來源佛羅倫斯烏菲茲美術館，也是這個家族的遺產。

如果我們要分析一下15世紀的美迪奇家族，美迪奇家族獎掖文化，搜集大批圖書及手稿，藏在被稱為柏拉圖學園的別墅中，並對公眾開放。在他們的幫助和鼓勵下，佛羅倫斯成為歐洲文藝復興運動的發源地和中心，詩歌、繪畫、雕刻、建築、音樂均有突出成就，歷史、哲學、政治理論等研究也居於義大利各邦前列。