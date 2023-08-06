學費規畫／10項目 也應列入學年預算

科技電子產品是課堂必備工具，應列入大學費用預算。(美聯社)

學費和住宿費占了大學總開銷的大部分，但仍有諸多費用需考慮，各家庭應盡早探究大學花費議題。

紐約IvyWise大學入學諮詢公司大學招生顧問謝爾曼(Eric Sherman)表示，與金錢有關的經常性對話，有助設定期望、避免對彼此失望。以下10項內容，有必要添加到大學學年預算 規畫當中。

1.科技電子產品

科技電子產品是課堂必備工具，不論上課記筆記、與教授交流或申請工作，大學生都須經常使用個人筆記型電腦。

俄亥俄州 Otterbein大學招生和學生經濟援助資深總監克羅特(Kirsten Crotte)說，若學生未自備電子產品，學校有地方讓學生取得上課資料和寫作業；但大多數學生都會自備某種電子設備。

2.學生社團會費

大學生可選擇加入社團或組織，例如劇團、學生會或校內運動團隊，但參加這些課外活動可能需要繳付費用；例如社團舉辦籌款活動或定期收取會費；這些錢通常支付社團活動費、保險、國內外分會會費等等。

3.海外留學

根據國際教育 協會(Institute of International Education)2022年春季資訊，約83%大學機構預料2022-2023學年海外留學人數，將比前一年增加。海外留學費用多寡取決於課程長度、東道國生活費用及課程內容。

4.交通費

若學生通勤上學，不論是開車或搭大眾交通工具，都會產生額外費用。專家表示，儘管學生可使用聯邦學生貸款支付交通費，但這些支出不被視為是可用「529 大學教育儲蓄計畫」資金來支付的合格教育費用。

5.往返學校和家裡

學年期間會有假期或學期結束休息時間，專家建議提前計畫返家費用。謝爾曼指出，「地理位置往往是學生選擇大學的決定性因素，但不是每個家庭都會想到學生在四年大學期間需要經常往返。」減少返家旅費作法可以包括與其他人共乘、提前預訂或善用大眾交通工具特價。

在外州上大學的孩子，需要提前計畫假期返家費用。(美聯社)

6.書籍用品

專家建議學生每學年至少估算1000元書籍和用品費。學生也可透過買電子書、使用開放教育資源和參與書籍回購交易，降低教科書成本。

大學教科書非常昂貴，動輒就要上百元。（Getty Images）

7.外出就餐

大學提供膳食計畫選擇，但學生也可選擇光顧附近餐館或使用網路送餐服務；這也表示外食費用可能會迅速增加。專家建議住校外的學生減少外食，自己買食材做飯，節省開銷。校內辦活動時，也有機會獲得免費食物。

8.實習

無論是帶薪或無薪暑期實習，學生都必須規畫交通費、食物費，在某些情況下，還需考慮搬遷費用，包括租金、水電費、家具和旅行費用等等。

9.Wi-Fi等線上學習費用

參加線上課程的學生或住校外公寓的學生，都需要為Wi-Fi網路連線費用做好預算。

10.因應緊急情況

停車罰單、汽車維修、意外醫療費用等，都是生活中不時發生、卻不可預見的緊急成本；專家建議學生盡量減少開支，壓抑與其他同齡者比較消費習慣的誘惑。