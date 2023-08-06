學費規畫／4方向 評估該幫付學費嗎

財務專家認為，父母為子女付學費，須衡量自己的財務狀況。(Getty Images)

父母應不應該支付孩子的大學費用，是全憑主觀判斷的複雜問題，答案可能因文化背景、家庭財務狀況等因素而異；華人的傳統思想是無論如何都會為子女付學費，自然也包括大學學費在內；在大學學費水漲船高的時代，也必然是個艱難的選擇。專家一致認為，家長協助支付孩子的教育 費用，肯定會對他們的未來有益，但不該以犧牲家長自身財務健康為代價。

43%父母後悔替孩子借貸

2022年美國新聞調查(U.S. News survey)發現，43%的家長後悔替孩子借學生貸款 ，四分之三家長替孩子借學生貸款，犧牲了自己的財務目標。

替孩子支付大學學費，有利有弊。Hyperion Financial註冊財務規畫師切涅維奇(Danny Cieniewicz)表示，幾乎每個父母都希望看到孩子成功，許多人相信大學是協助孩子實現成功目標的途徑；但也有許多家長認為，讓孩子搞清楚如何妥善支付學費，也可以是很寶貴的一課，能夠協助孩子更早實現經濟獨立。

專家建議，家長在決定是否適合為孩子支付大學教育學費以前，應考慮以下提示：

首先，要考慮自身財務的健康狀況。

Innovative Advisory Group財富顧問王傑克(Jack Wang)表示，家長應先檢查並確保自己每月現金流量足夠，再去考慮支付任何包括子女學費在內的額外花費。「畢竟，一個家庭必須先負擔得起日常生活開銷，才能再憂慮長期財務目標，」他說。

財務規畫師吉兒．施萊辛格(Jill Schlesinger)則認為，父母為子女付大學學費是正常的，但為了讓子女讀大學而過度借貸則屬愚蠢。

施萊辛格指出，父母希望盡一切努力，為孩子提供最好的機會。有些更認為，如果他們不能給子女就讀心儀的大學，子女就不能找到一份好工作。這種思維使得中產階級和中上階層家庭，陷入了愈來愈危險的境地。

然後，檢查自己的退休金 和應急基金。

王傑克表示，許多專家強調應優先考慮退休基金而非教育基金，但應急基金同樣關鍵；兩者對於自身財務安全，都至關重要。

施萊辛格也表示，「我知道父母希望好好栽培子女，但請記住：如果你因子女而搞砸了自己的退休規畫，那麼反過來負擔會落在子女身上。」

此外，確保孩子認真看待教育這件事。

切涅維奇表示，父母為孩子付學費以前，應先確保子女也願意「投資教育」。

他建議詢問以下問題：「孩子正在工作嗎？他們可以支付學費嗎？他們是否應以自己的名義申請學生貸款？他們是否積極申請獎學金？在學校是否努力學習？他們真的想在大學教育取得成功嗎？」

最後，詢問自己是否願意接受風險。

貸款費用昂貴，可能需要十年以上才能還清。如果沒有能力全額支付孩子的教育費用，請審慎考量自己願不願意承擔長期貸款對自身信用評分帶來的風險。

權衡大學的成本和效益

施萊辛格認為，父母們不應該僅僅為了入讀學費高昂的大學或名牌大學而過度借貸；相反地，必須權衡大學的成本和收益，與你家庭的經濟狀況以及子女的職業目標。

考慮過自身財務狀況、決定確實想幫孩子付大學費用，以下是一些最佳實踐之道：

仔細研究大學預算，決定自己能負擔多少額度。探索儲蓄和貸款選項，如「529大學教育儲蓄計畫」(529 plan)、Parent PLUS貸款等方案；每種類型的家長貸款或儲蓄帳戶都各有其優缺點。