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學費規畫／5策略 降低學貸償還金額

記者顏伶如
背負學貸的借款人有機會降低每月償還金額，要注意明智判斷。（Getty Images）
背負學貸的借款人有機會降低每月償還金額，要注意明智判斷。（Getty Images）

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)指出，不管背負著聯邦學貸、私人學貸或兩者皆有，借款人都有機會可以降低每月償還金額，但要注意明智判斷，以免變成多繳利息。以下五大策略可以降低每月的學貸償還金額：

1.更改學貸還款計畫

聯邦學貸借款人通常從標準式的10年還款計畫開始，不過教育部提供另外幾種每月繳款金額較低的選項。借款人可以從聯邦學貸網站登入之後多方比較。

收入基準償款方案(income-driven repayment plan，IDR)讓每月償還學貸限制在可支配收入(discretionary income)的10%至20%之間，連續還款20年或25年之後，尚未償還的餘額就可獲得免除。

延長學貸償還計畫(Extended Student Loan Repayment Plan)可讓貸款最長延到25年，參加資格為至少有3萬元聯邦直接貸款計畫( direct loan program)或聯邦家庭教育貸款計畫(Federal Family Education Loan，FFEL)。然而，代價是利息將隨著時間增加而負擔更重。

漸進式還款計畫(Graduated Repayment Plan)讓貸款最初償還僅有低額度，接下來每兩年調整，聯邦直接貸款計畫或聯邦家庭教育貸款計畫的還款期限為10年，整合學貸的還款期限則為10年到30年之間。對於社會新鮮人來說頗為適合。

收入敏感償還計畫( Income-Sensitive Repayment Plan)參加資格為借有聯邦家庭教育貸款的低收入民眾，聯邦直接貸款借款人並不適用。

2.整合學貸

把多個學貸整合成一筆學貸，可以讓償還期限拉長到30年，每月還款金額因此降低。但要注意的是，聯邦學貸若整合到私人學貸裡，將失去聯邦計畫的相關保護，只將私人學貸進行整合則風險較低。

3.辦理重新貸款(refinanced)

也就是申請條件更好的一筆私人新學貸，用來償還現有的各種學貸。私人學貸介款機構是以信用評分決定利息高低，因此維持信用分數高分很重要，或者找人擔任聯合擔保人(co-signer)。

4.加入自動償還制度

絕大多數聯邦與私人學貸都為借款人提供0.25%利息優惠做為參加自動償還制度的獎勵。

5.尋求學貸償還協助

視工作、居住地點而定，某些民眾可能符合學貸償還協助資格，降低每月償還金額。

數位金融服務公司Ally Financial、紐約人壽保險公司(New York Life Insurance Co)等私人企業為員工貢獻某個數額的學貸償還。

學貸 貸款 教育部

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