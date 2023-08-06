學費規畫／供孩子上大學 錢從哪來？

大學學費年年長，成為許多家庭及學生沉重的負擔。（美聯社）

美國孩子就讀大學的學費需要學生家庭自己籌措，能免學費的大學少之又少。許多華人 家長都說砸鍋賣鐵也要供孩子上好大學，但大學學費年年漲，尋找助學金和獎學金對減輕學費負擔非常重要。

在給孩子籌畫上大學的費用時，首先要弄清楚大學就讀成本，這是學生在一個學年內所需費用的總和，包括直接成本和間接成本。

直接成本是指學生或家庭需要直接付給大學的費用，比如學費（tuition），這是學校維持教學運行的費用，通常占大學總費用的一半以上；公立大學對州內學生收取的學費從一年幾千元到2萬元不等，私立大學則大約是公立大學的一倍以上。還有食宿（room and board）等雜費。住學校的宿舍通常比在校外租房子會貴一些。很多大學規定本科學生一年級或一、二年級必須要住學校提供的宿舍，二年級三年級後就沒有限制，但也有些大學規定四年都必須住學校宿舍。

間接成本則是指除直接成本之外的學生維持學業活動所產生的費用，諸如購買各類書籍、學習用品、交通費用及個人花銷等並非直接付給大學的費用。另外還有活動（academic, school based or social activities），這一部分的支出因人而異，如果在學校很活躍，參加很多社團運動隊活動，費用自然比不參加的人要高。

1年5萬 沉重的負擔

在計算間接成本時學生需要考慮自己計畫學習課程的數量和相關學習資料的費用，往返大學的交通費用以及每年回家次數等問題。間接成本也會在很大程度上影響學生在大學裡一個學年的花費，學生在做預算 時要考慮進來。

目前，一個大學生一年的費用在5萬到8萬元，對於普通家庭來說是沉重的負擔，如何尋找經濟援助來支付大學費用是許多家庭關注的問題。根據大學理事會(College Board)官網資訊，經濟援助包括助學金、獎學金、勤工助學和貸款 。

基於成績而獲得的獎學金不用償還，但須保持學業的要求。（Getty Images）

大約三分之二的大學生根據家庭經濟狀況獲得援助，也就是被稱為「基於需求」（Need-based）的助學金。大多數學生需要提交聯邦學生援助免費申請表（Free Application for Federal Student Aid，FAFSA），有的學校還需要填寫CSS Profile。

網上填寫FAFSA和CSS Profile，要求提供家庭的人口統計、財務和其他信息。大學和政府根據這些文件來審核您是否有資格獲得經濟援助，以幫助降低上大學的成本。

經濟援助 降低成本

助學金完全以學生家庭經濟情況為依據來決定，每年都會對申請者的家庭經濟狀況進行評估，因為家庭經濟條件可能會有變化，所以助學金也可能會隨之改變。

您還可以從其他來源獲得經濟援助，包括地方和國家獎學金組織以及基於成績（Merit-based）的獎學金，這些獎學金是根據您的成就、才能和其他特性頒發。

獎學金不以學生家庭經濟情況和是否能夠償還為條件，而主要評估學生的學業表現、體育或音樂特長；申請獎學金時學生不僅需要關注自己是否滿足發放條件，也要注意保持該學金每年需要滿足的條件。

基於提交的家庭狀況信息，大學可提供經濟援助來幫助學生支付所需費用。（Getty Images）

獎學金和助學金無需償還，助學貸款則是學生或家長借貸的資金，通常須在畢業或停止上學後償還，但會有利率和償還期限的優惠。

此外，學生也可在校內兼職，通過勞動賺取資金，按照大學允許的工作小時數每周獲取一定報酬。

填寫申請 注意截期

學生所在的州也可能另外提供經濟援助，最好是檢查每所大學的經濟援助申請要求、填寫所有表格將有助於確保您獲得經濟援助。

FAFSA和CSS Profile均於每年10月1日發布。高中生應該在12年級秋季填寫經濟援助申請。如果已經就讀大學，經濟援助截止日期可能會較晚；大學理事會建議愈早提交愈好，並提醒上大學期間，每年都需要申請經濟援助。

建議所有家庭都要填寫並提交FAFSA，不要以為不夠資格而不填寫。遞交後3至5天，收到政府估計你要承擔的大學費用（Expected Family Contribution，EFC）的電子郵件，可以上自己的FAFSA帳戶查看SAR（School Aid Report）中政府估計你要支付的EFC。FAFSA可以反覆修改，多次發送。以最後一次收到的為準。

除了助學金和獎學金，學貸也是籌措學費的一個來源。（Getty Images）

CSS Profile則只能發送一次，所以要特別謹慎。遞交後發現錯誤要及時通知每個大學的資助申請辦公室，逐項改正。填寫CSS中「家長計畫承擔多少費用」一項時，可參考遞交FAFSA後政府給你的政府估計你要承擔的大學費用（EFC）。

學生須確保填寫的資料沒有差錯，並及時通知助學金審核人員關於家庭的變化。如果家庭經濟收入主要支撐者遭遇裁員、生病或災難等，要及時向大學的獎助學金辦公室遞交相關的證明文件。

大學之間的費用可能有所不同，經濟援助獎勵也可能有所不同。請務必仔細查看每份通知書，以充分了解經濟援助的類型、獲得獎學金的任何條件，以及援助總額是否足以支付大學費用。

在學生接受大學錄取之後，大學提供的經濟援助資金將自動計入大學帳單。如果學生正在接受任何其他外部獎學金或私人貸款，請務必聯繫獎學金或貸款提供者，了解如何將這些錢給到大學。

經濟援助是許多學生和家庭負擔得起大學費用的原因，因此盡早申請經濟援助並研究所有降低大學費用的方法，非常重要。(根據大學理事會網站等公開資訊整理)