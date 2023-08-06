學費規畫／2選項 家長可申請貸款

家長可幫孩子申請學貸，最主要的兩種選項為聯邦家長貸款及私人學生貸款；圖為拜登與教育部長卡多納。（美聯社）

上大學的開銷不只學費，還有書本、食宿等，有時候家長為孩子所存的教育基金或學校提供獎助學金並不夠用。「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)指出，某些情況下，家長可能考慮幫孩子申請貸款 ，最主要的兩種選項為聯邦家長貸款(Parent PLUS loans)及私人學生貸款。

截至2023年第2季為止，根據教育部統計，全美有370萬人申請聯邦家長貸款，貸款總額1117億元，這當中不包括民間銀行或私人金融機構提供的家長貸款。

報導指出，要申請聯邦家長貸款或私人家長貸款，考量因素包括：

1.聯邦家長貸款利率 、手續費由教育部訂定，以貸款何時開始決定。家長貸款(Plus Loans)在各種聯邦學貸 裡利率最高。

2.私人家長貸款有固定利率或浮動利率，依照借款人信用紀錄決定。對於條件優良的借款人來說，利息可能比聯邦加長貸款更低。

3.如果申請私人家長貸款就不符合「收入基準償款方案」(income-driven repayment plan)參加資格，也不符合聯邦學貸豁免資格。

由於個人需求不同，家長申請學貸並沒有一體適用的策略，每個家庭必須根據本身的財務狀況來衡量。幾個參考指標如下：

1.何時應該選擇聯邦家長貸款？

家長信用紀錄不錯、希望將貸款整合成為一筆新的聯邦學貸、身為公務員或非營利組織員工。身為公務員的家長可能符合「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)資格。

2.何時應該選擇私人家長貸款？

家長信用極佳有機會爭取到最低利率、希望採用浮動利率以便當利息走低時把貸款還完、想要以較短的時間就把貸款還清，以便節省借貸成本。

對於某些家長來說，幫子女申請學貸可能影響自己的退休存款計畫，或者讓家長的財務狀況因此無法改善。在這種情況下，可以評估的其他選項有：

1.兒女申請學貸時擔任聯合擔保人(co-signer)；

2.拿自己的收入或存款讓兒女上大學；

3.讓孩子改讀學費在能力負擔範圍之內的大學。

全美最大私人學貸業者沙利美(Sallie Mae)統計指出，87%美國家庭是拿家長收入與存款讓兒女上大學。

如此策略優點在於不必牽涉學貸利息、手續費等，但家長要注意不要花光退休積蓄與以備不時之需的應急基金(emergency fund)。