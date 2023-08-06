聊天機器人ChatGPT無所不能，是否會在申請大學的過程中影響招生人員的判斷，引發擔憂。（本報檔案照）

隨著ChatGPT 的出現，人們對這款人工智能 （AI）應用程式的龐大功能讚不絕口。給它出一個題目，只需要幾分鐘就產生一篇洋洋灑灑的文章；如果輸入一段自我陳述，它也可以瞬間打磨得光鮮亮麗…對於我們這些母語不是英語的人來說，這樣的幫助彷彿好得都不敢相信。

不過同時，問題也隨之而來。當人工智能應用程式可以即時提供這樣的文本寫作幫助，那麼它會不會擾亂教育 系統，干擾老師的判斷？包括孩子平常的英語寫作、歷史論文，更重要的是大學申請中起到關鍵作用的文書，是否會因此帶入更多的作弊因素？如果有學生採用人工智能創作和編輯的文書來申請大學，大學如何來甄別這些呢？

這裡有一系列問題需要先釐清。

第一，招生人員能否僅僅憑肉眼就看出一篇文書是否是通過人工智能創作或加工出來的？曾有輔導機構提供若干篇大學申請文書給前任的大學招生人員，其中混雜了學生原創作品和單純是人工智能產品。試驗證明，僅僅憑肉眼審核，大學招生人員不能明確哪一篇是原創而哪一篇是人工智能加工結果。也就是說，人工智能處理過的文書在一定程度上可以魚目混珠。不過故事並沒有到此結束。

第二，目前有沒有電腦技術來甄別一篇文書是否由人工智能參與完成？隨著ChatGPT的出現，相應的反制措施也在湧現，一批人工智能識別系統應運而生。它們可以在相當程度上甄別一篇文章的人工智能含量。至於雙方哪個更勝一籌，就看彼此的技術更新程度了。

所以我們至少可以得出這樣一個結論，人工智能創作或加工的作品不是無法被識別的，它們不太可能全面地擾亂大學文書的審核，乃至大學錄取環節。大學可以採取各種快速發展的新技術，並且將它們融入自己的審核環節，大大提高招生人員的判斷力。高科技會全方面影響大學申請，而不僅僅在申請者這一方。

第三，人工智能產生的文書一般有哪些特點有異於平常普通高中生的文章？有經驗的招生人員對人工智能產生的文書還是有相當的敏銳反應的。

根據他們的反饋，一般高中生的文章不會十全十美，或多或少都帶有一點語法、拼寫方面的小錯誤，個別地方表達不到位，或是過於囉嗦，這些都非常正常，但瑕不掩瑜。這些偶爾的失誤並不影響孩子表達他們的心聲，突出的申請文書通常還是勝在獨特的故事題材和深邃成熟的思想，這兩方面是目前人工智能暫時無法替代的。如果一篇申請文書在語法和表達上完美到毫無瑕疵，難免會讓人懷疑，這真的是一個高中生的手筆嗎？所以高中生原創文書的缺陷美反而成為一種獨特的標誌。

另外，人工智能產生的文書在用詞上有太強的可預見性。其實用不著ChatGPT這樣的專用人工智能應用程式，現在普通的文本編輯程式都提供了強大的提詞功能，你剛剛打一個字，程式可以從大概率計算中預估你可能表達的意思而給出最可能的用語提示，使得用戶大大縮減打字時間，盡快地表達自己的意圖。這一功能在編輯電子郵件時極為有用，因為多數情況下，電子郵件或短信僅僅是把意思說明白，而不需要考慮太多寫作風格和個人色彩。不過人工智能這一突出的功能反而成為讀者甄別的一個根據。

如果你閱讀一篇文章其中充滿了最常識最可以預見性的用詞表達，你很難不去聯想這篇文章的作者是不是一個機器，因為任何一個人腦都不可能把這些通用表達收集得如此完全且集中在同一篇文章裡。

所以人工智能不是萬能的，他們無法產生具有個人特色的表達方式，很難挖掘一個人獨特的內心世界。我們所說的Personal voice，通過人工智能的潤色就可能消失殆盡。

第四，就算是大學有他們的手段來甄別申請文書的原創性，但不可避免地會有人使用人工智能技術來撰寫這些申請文書，尤其在申請工作量巨大，時間緊任務重的情況下，人工智能就成為彎道超車的一個捷徑。那麼我們的孩子要明白，在眾多混雜的文書中，包括那些人工智能全部或部分創作的作品中，如何獨樹一幟？我想，這是絕大多數申請人關心的問題。

學生透過申請文書呈現自己獨特的靈魂，這不是任何一個機器可以辦到的。（Getty Images）

在討論這個議題的時候，我們不得不回到根本，為什麼大學申請需要文書，招生人員想從文書中獲得什麼樣的信息？是你的高中成績或成就嗎？並不是；學校成績單、標準化考試成績，已用明確的數據展示了你的學術能力和潛能。是高中老師對你的印象嗎？也不是，輔導員和任課老師推薦信已具體地描繪他們對你個性的評估，包括校內課外的表現。

那究竟文書是用來展示什麼的呢？大學希望從文書中了解你究竟是怎樣一個人。我們可以面對兩份幾乎一樣的簡歷，他們有不相上下的學術成績，非常相似的課外活動、比賽獎狀、領導力展現，那麼究竟錄取誰最符合本校的校園文化和教育宗旨？文書就提供了一個機會，讓孩子們訴說關於自己的故事，他們的喜好和熱愛，他們成長中的歡笑和眼淚，這些反思和展望呈現了一個獨特的靈魂，這不是任何一個機器可以複製的。

歸根結底，一個文書的故事才是核心，而非它的文字表達。當然如果一篇文章詞不達意的話，會大大削弱文章的力度，但一篇過於修飾的文書，即使經過人工智能的打磨而完美無瑕，也無法展現一個獨一無二的心路歷程。

我們必須記住，人工智能的來源在於機器學習，它們學習的就是過往的文章，曾經有人嘗試輸入一些文書故事的題材，要求人工智能產生一整篇文章，結果就是你輸入什麼它就產生什麼，按照最俗套的劇本推進故事發展，從而達到一個最常見的結局。這樣千人一面的文章肯定不是一個大學招生人員希望看到的。

第五，創意性的文書題目，是人工智能程式最大的短板。上面我們提到，人工智能因為是基於機器學習，它們會源源不斷產生刻板老套的文書內容。這個時候如果大學要求學生寫一些創意性的文書，人工智能就毫無用武之地了，甚至還會弄巧成拙。

比如，芝加哥大學曾經有一個題目是「智齒可以給我們怎樣的建議？」一看這就是一篇可以天馬行空，給作者無限的空間展示他們豐富聯想的文章。在ChatGPT輸入這個題目可獲得下面的回答，從這些樣本輸出，就可以看出人工智能的局限性在哪裡。

「鑑於其牙齒的性質，智齒肯定會強調自我護理和口腔衛生的重要性。它會提醒我們優先考慮身心健康，敦促我們保持刷牙、使用牙線和定期牙科檢查等健康習慣。這個建議不僅限於牙齒健康，還提醒我們全面照顧自己，滋養我們的身體和思想。」──這個回答僅限於智齒的嚴格定義和所屬的衛生範疇，毫無想像力；大學出這個題目並不是想考核申請人對口腔健康的了解有多深入吧？整個寫作方向都歪到溝裡了。

好的大學申請論文，可以幫助申請者在眾多申請者和激烈競爭中脫穎而出。（Getty Images）

「作為一顆『智齒』，它的建議可能會鼓勵我們傾聽內心的智慧。在一個充滿外部噪音和意見的世界裡，它會提醒我們相信自己的直覺並跟隨自己的內心。透過傾聽內心的聲音，我們可以做出符合我們真實願望和價值觀的決定，從而過上更加充實和真實的生活。」──這個回答把牙齒拋一邊，僅僅討論智慧的表面含義，不說別的毛病，至少跑題了。

「一顆智齒坐落在其他牙齒之間，會理解相互聯繫的重要性。它將強調培育關係和珍惜我們與他人之間的聯繫的價值。真正的智慧不僅在於個人成長，還在於培養有意義的聯繫並為我們周圍人的生活做出積極貢獻。」──這都哪跟哪？普遍聯繫也不能這樣吧。

上面的例子源於ChatGPT的直接輸出樣本，以供大家一笑。這個題目比較好的樣本文書在網上也很容易搜到，大家可以對比一下就明白人工智能產生的文書問題出在那裡，也可以明白一篇好的文書所擁有的獨特的魅力。

第六，大學錄取是全方位考量，也就是說大學還有其他更有效的辦法考核申請人，比如面試，再比如平常學校的寫作樣本，這些都無法通過人工智能模擬解決，所以提升自己的競爭力才是真正的關鍵，大家即不要耍小聰明找偷懶的捷徑，也不需要擔心其他人會通過這些不公平的手段獲勝。