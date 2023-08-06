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大學申請／離家住校 給新鮮人的13項建議

編譯潘勛
許多大學課程建立在高中學習的基礎上，在入學前應做好學業上的準備。（本報檔案照）
許多大學課程建立在高中學習的基礎上，在入學前應做好學業上的準備。（本報檔案照）

當大學新鮮人對很多學生都是一大挑戰，例如首次離開家人、朋友，住到其他地方；面對人生新篇章，很多人都會緊張，「美國新聞及世界報導」(US News and World Report)認為有13項值得提醒，供學生大學伊始，就有好的開始。

首先要有心理準備，人家會把你當大人看待。上大學不光是升上更高教育，還象徵成人；學生自己可能沒那麼想，但學院及大學會用成年人來對待你。

再來是學好管理時間的工具。上大學之後，要平衡學業及社團需求，哪怕學生再勤勞，可能都會吃力。目前智慧手機有很多app、工具，可以幫學生管好娛樂、上社媒的時間，還維持好讀書計畫。

入讀大學無異於開啟人生新篇章，對許多年輕人來說都是一項挑戰。(本報檔案照)
入讀大學無異於開啟人生新篇章，對許多年輕人來說都是一項挑戰。(本報檔案照)

要訂好計畫，與爸媽或監護人溝通。上大學不光是學生要適應，經常對父母或監護人也成挑戰；學生與家長應訂好計畫，何時、如何聯絡，尤其關係到重要的事如成績、生活費用及金錢上的支援。

盡可能廣泛閱讀。高中及上大學前那個暑假，學生就要開始習慣功課量變大，有些大學還會開出書單，要求你在入學前就先讀完。想讀好書的學生應該查一下全國大學的共同閱讀計畫。

探討出大學可能主修什麼。大一就應開始思考，準備修哪些課程；專家們鼓勵學生多多使用各自學院裡的諮詢項目，了解要讀哪些課程，才能完成主修或副修的要求，最後順利畢業。

制定好做得到的課程安排表。除了想提早畢業，或者主修有超多必修，必須讀超多課程，不然專家建議一般生每學期只修建議的學分就好，貪多嚼不爛，而且壓力沉重。

想好帶去宿舍的東西。異地求學與讀本地大學不同，有所準備才能行之久遠；東西別貪多，帶著能感覺舒適自在的就好。

學校電子郵件信箱以及學生登入網站要保持連接。有關校園生活、課堂或校內機會的重要資訊，可能會在入學前的暑假傳來，所以學校電子郵件帳號要盡可能保持啟用、查看。

打磨好人際技巧。大學要求學生培養好溝通及人際技巧。由團隊協作，到與教授溝通，有能力清楚表達想法、與人通力合作，總是能讓學生受用無窮。

大學新生大多數要開始住校，想好帶去宿舍的東西。(取自UIUC臉書)
大學新生大多數要開始住校，想好帶去宿舍的東西。(取自UIUC臉書)

用錢要有計畫。大學要獨立，有時候會讓學生花錢不知自制而陷入麻煩，應與家長或出資的人談好財務，制定好預算。節儉、錢用在刀口上、知道花錢的優先事項十分重要。

權衡大一要不要找兼差工作。大學開銷不光學雜費，生活費也很吃重。先與家裡談好可以取得多少錢，另了解學校或政府有沒提供半工半讀計畫；有時在最愛的學域裡兼差，還能讓學生取得寶貴經驗。

與聯邦求學濟助辦公室保持連絡。學生家裡有人失業或工時被縮短，可能影響學業，此時可能有資格填求救函而取得額外助，與官方保持聯繫，有必要則請求協助。

了解高中與大學入學後的差距。很多大學課程建立在高中學習的基礎上，教授們也假定你入學後早已嫻熟高中課程。尤其在數學或外語課程更是如此，但學生沒把握或需要進一步練習的地方，要在入學前的那個暑假學好。

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