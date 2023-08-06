高中學業／AP課 應該知道的事

學生應該選擇與自己的興趣相符的AP課程，而且確認該課程的挑戰性足夠充分。(Getty Images)

大學先修課程（Advanced Placement，AP）是由美國大學理事會（College Board）贊助和授權，在高中提前學習大學課程，至今有多個學科領域提供38門科目可供修讀。

AP課程比一般的高中課程更深入、複雜和詳細，學生可以在高中學習這些課程，每年5月份參加大學理事會的統考，考試成績可以作為大學申請材料的一個部分申報。AP課程是對應於大學基礎課的高中課程，具有一定的難度，並且有標準化考試衡量，所以在一定程度上反映了學生的學術水平，尤其是挑戰高難度課程的能力。學生們會努力爭取在修課難度和數量上向大學證明自己的能力。因此孩子是否能拿到AP課程成為家長重點關注的一個方面。

大學理事會網站介紹，通過參加AP課程和考試，孩子可以培養寶貴的技能，幫助他們在整個高中取得成功，並為順利過渡到大學做好準備；研究表明，參加AP課程的學生比其他學術相近的學生能夠更好地準備進入大學，並更有可能順利畢業。

有助獲得大學學分

另外，參加AP考試並獲得合格分數，可以幫助學生獲得大學學分，從而可以跳過一些入門課程，節省時間和金錢。有家長表示，孩子在高中學習AP課程參加考試後，進入大學獲得了16學分，「這令人難以置信，我不需要支付整個學期的費用。」

AP課程由大學教師審核和批准，以確保每個參加的學生完成大學水平的學習，並通過統一的AP考試來檢驗他們對科目的掌握程度。學生除了在校參加AP課程，也可以利用網路平台AP Classroom，獲得免費的教學視頻和練習資源。

對於升學 而言，不是AP課程越多越好，不必把這個當成軍備競賽。在一些AP資源豐富的學校，11年級的學生大多數參加三門AP課程，也有人學到五門；12年級學生多數修四到五門AP，也有人修六到七門，轉換到升學上區別並不大。學生在修AP課程時，除了已具備應對挑戰的實力之外，也可以根據自己興趣與職業理想，來選擇相匹配的科目。

選課應量力而行

如果學生做好準備，並且學校政策允許，在九、十年級就可以參加AP課程，學生應該與他們的老師和輔導員溝通，幫助他們決定是否準備好參加AP課程以及應該參加多少課程，而不是盲目攀比，力不從心，反而弄巧成拙。

如果孩子的AP課程表現不佳，是否會對他們的大學申請產生負面影響？不會。僅僅完成AP課程和考試就表明了他們應對挑戰的精神，而大學喜歡看到挑戰自我的學生。此外，由於AP課程是大學水平，大多數高中在計算GPA時，會額外加分。