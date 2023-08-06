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高中學業／SAT 怎樣拿高分？

伊米
大學理事會出版的官方指南，包含完整的模擬考試練習及SAT真題，也可在可汗學院網站找到。(Getty Images)
大學理事會出版的官方指南，包含完整的模擬考試練習及SAT真題，也可在可汗學院網站找到。(Getty Images)

傳統上，標準化測試成績一直是申請大學特別是名校的必要條件，也是大學錄取學生的重要考量因素；儘管近年來在疫情的推波助瀾下，SAT(或ACT)成績被許多學校列為選擇性提交，但專業人士認為，SAT成績對於大學評估新生依然發揮著重要作用。

充分的練習備考，可找到自己的不足，有助提高學生參加SAT考試的信心。(美聯社)
充分的練習備考，可找到自己的不足，有助提高學生參加SAT考試的信心。(美聯社)

SAT是美國大學委員會(College Board)定期舉辦的學術評估測試（Scholastic Assessment Test），如何通過準備和練習來提高SAT分數，大學理事會官網提供了一些建議。

修讀AP課程成績更好

許多學生和家長都很關心，應該何時開始準備SAT考試？

雖然學生在八年級就可以在大學理事會創建帳號，準備參加考試，但專業人士認為，SAT重點考察高中課堂所學的技能和知識，因此做好準備並獲得最佳成績的關鍵方法之一，就是盡可能完成最具挑戰性的課程，抱括學校提供的榮譽(honor)課程和大學先修課程 (AP) 。

研究發現，在至少兩門AP課程中取得B或以上成績的高中生，SAT考試中的得分往往比沒有上過AP課的學生更高。

PSAT是大學理事會(College Board)舉辦的診斷性SAT預備考試，讓學生在正式參加SAT考試以前通過這個考試可以了解一下自己的不足。

參加PSAT測試了解不足

參加PSAT考試，讓學生有機會體驗現場測試環境，在現場測試環境中獲得經驗的好處是顯而易見的，並且有證據表明，在PSAT考試中取得良好成績的學生在SAT考試中也取得了不錯的成績。 

學生還將獲得一份成績報告，發現自己的優勢和不足，相關報告並可鏈接至可汗學院(Khan Academy)，獲取個性化的SAT考試輔導。

九至十年級的學生對於參加PSAT考試不需要存在顧慮，因為該成績大學並不會看到，主要還是用來自我診斷，提前發現弱點，可以進行針對性的加強。家長們也不用過於看重這兩次考試成績。當然如果孩子的某一部分成績明顯偏弱，說明基礎上有問題，需要提前鞏固。

利用可汗學院網站備考

可汗學院（www.khanacademy.org）與美國大學理事會合作，可以利用PSAT考試後的評估，創建免費、個性化的SAT學習計畫。這能讓學生的備考更有針對性，專注於他們需要的領域，並隨著時間的推移跟蹤他們的進展，可汗學院提供的官方SAT練習是完全免費的。

為什麼叫「官方」？因為創建SAT的美國大學理事會為可汗學院提供了獨家授權和建議，以幫助學生打造個性化的 SAT練習項目。

官方SAT練習系統為所有學生提供十套完整的SAT模擬考試，其中包含SAT考試真題。可汗學院還將官方的獨家練習題編入小測驗中，以幫助學生專注於提高各項技能。系統中有海量資源，不會出現無題可做的情況。

合理安排官方SAT練習

學生應充分利用系統中能找到的所有免費材料，包擴視頻、測驗和模擬考試。

研究表明，在官方系統花6-20小時練習的學生，成績都比未使用官方系統練習的學生分數更高；請確保完成至少一次完整的模擬考試，並留出時間複習尚未掌握的知識點。

大學理事會官網並強調，遵循個性化技能練習建議。官方練習根據您之前的所有PSAT或SAT評估成績提供個性化建議。將大學理事會和可汗學院帳戶關聯，即可獲取個性化的備考資料；參加完整的模擬考試。官方SAT練習系統提供十套完整時長的網上模擬考試，大學理事會建議學生模擬真實參加SAT考試的心態和規定流程，來認真演練每一次模擬考試。學生可在周六的上午8時準時開始，遵守每一部分規定的考試時長，包括SAT考試程序中規定的休息時間進行休息，並且要收起手機。通過參加模擬SAT考試，學生可以了解自己有待提高的地方，還可以增強對SAT考試的信心。參加模擬考試會幫助學生熟悉考試的結構、答題的節奏、以及在周六上午8時考試的感覺。

提前了解SAT的考試地點，可緩解考試當天的焦慮。（本報檔案照）
提前了解SAT的考試地點，可緩解考試當天的焦慮。（本報檔案照）

了解考試當天的流程

除了參加完整時長的模擬考試，以及了解考試的形式和時間外，在考前充分休息和準時參加考試也十分重要。學生應提前了解如何前往考點，並確保自己知道考點的準確位置（通常不在學生就讀的高中），這樣可以幫助學生減輕考試當天的焦慮。

考試前一晚盡量放鬆，整理需要帶的東西，然後早點入睡；在考試前的一個晚上做好身體和情緒方面的準備，可以更加自信和精力充沛地應考。

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