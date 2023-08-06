高中學業／把握高中時期 探索天賦興趣

高中是探索興趣的好時期，你可以找到真正喜歡做的事情。(Getty Images)

高中是探索你的天賦和興趣的非常好的時期，你可以找到真正喜歡做的事情。

大學理事會(College Board)官網建議，高中四年，你應該掌控自己的人生以及想做什麼、做得有多好，是接受別人安排度過這四年，還是主動去尋找自己喜歡做的事情，都取決於你。

高中四年大膽嘗試、善用資源、找到真愛，對一生都有助益。（Getty Images）

當你在做你喜歡的事情時，並不覺得這是一項工作。那麼在高中時期，怎樣才能發掘那些讓你充滿激情的事？

對學習的熱愛並不意味著要讓自己埋首於書本苦讀，而是要用一生的時間來發展你的才能，滿足你的求知慾。可以是任何東西，從音樂、繪畫、體育到數學、物理……，你的選擇是無窮無盡的。

但是，如果你不確定自己最感興趣的事情呢？尤其是在高中接近尾聲，面臨申請大學的關鍵時期，如果還沒有發現啟發自己職業理想的愛好，不禁讓人感到焦慮；其實，這是每個人在人生的某個階段都可能經歷的事情。以下這些建議，或許可以引導你發現自己的興趣愛好。

列出興趣清單篩選

在很多情況下，寫下你的想法是一個很好的開始。寫出你喜歡做的事情，抱括你喜歡的是什麼以及你在其中扮演的角色等細節。

比如，你喜歡音樂，特別是創作音樂；你喜歡運動，尤其願意為他人提供指導；你喜歡電腦，特別是編程方面；你喜歡寫作，特別是新聞報導……，列出你感興趣的事情清單，思考自己的個性和喜歡的做事方式。

你不妨嘗試問自己這些問題：我更喜歡演講還是寫演講稿？我更願意當演員還是導演？我寧願聽音樂還是玩音樂？我是否在開始一個項目之前就把所有的事情都計畫好了？我是願意想出一些新的東西還是改進已經存在的東西？我更喜歡做領導者還是團隊成員？

寫下你的答案和任何其他關於你的個性和興趣的想法。然後列出你現在上的課或最近上過的課。試著把你的答案和課程聯繫起來，哪些課程與你的興趣有關？這些課程有沒有幫你發現自己忽視的興趣？

同時，你也可以列出自己擅長的事。你數學好嗎？你會唱歌或表演嗎？你能自學電腦語言嗎？列出你的技能和天賦可能會幫助你發現一條職業道路；這份清單也可以幫助你選擇剩下的高中課程並提高學習技能。

參加俱樂部和課外活動，可發現興趣，並提高社交能力。（Getty Images）

總結過去展望未來

設想一下5年、10年、甚至20年後的理想世界，你在做什麼？回答這個問題的時候，不要設限，而是發自內心地回答：如果一切皆有可能，你想做什麼？

比如，在你理想的未來，你是一名海洋生物學家，正在撰寫開創性的研究論文。你怎麼實現？你在大學裡上了什麼課？你得到了什麼實習機會？你是如何與你的教授、導師和同齡人建立關係來獲得這些機會的？

這樣做的最大好處是，你不需要馬上具體地回答這些問題，只需要有想法；你在大學裡會有很多機會探索喜歡的專業，並選擇有興趣的課程。

提前規畫勇敢嘗試

現在你對你所熱中的事情有了一些想法，如何在高中階段提前規畫以實現這些想法至關重要，讓我們回到現實。

在高中學業中有意識地引入你的興趣愛好。比如，如果你喜歡藝術，可以以其作為歷史論文的主題，調查藝術運動和特定時期的關鍵政治事件之間的聯繫。

嘗試新事物，走出舒適區。你可以註冊一個具有挑戰性的課程；參加俱樂部和課外活動；嘗試參加一個戲劇或一個團隊；進行老師建議的特別項目；交一個能拓展視野的新朋友……，你會發現自己遇到了新的人，去了你從未想像過的地方，找到了自己從未發現的技能和天賦。

當有人提出一個新的機會時，不要馬上說「不」，即使它可能看起來很無聊或很難；你更應該思考的是：我將從中學到什麼？我會遇到什麼樣的人？它能把我帶到哪裡？我害怕這樣做嗎？如果有，為什麼？

如果不確定自己對什麼感興趣，該怎麼辦？無需焦慮，可以向輔導員、老師、校長尋求幫助，聽取如何充分利用高中時光的建議；也可以看看你的高中有什麼俱樂部和活動，並與朋友和同學談談他們參加的俱樂部以及他們做什麼。如果任何事情聽起來有趣或令人興奮，不妨參加幾個會議，可能就會發現你甚至不知道你感興趣，並在此過程中結交新朋友。