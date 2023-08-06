名校巡禮╱電腦10強 實力堅強

香檳伊利諾大學座落於市區，是公立學校。(取自UIUC臉書)

「美國新聞與世界報導」(US News and World Report)2023年電腦教育最佳名校排行榜出爐；美世表示本排行全依據頂尖學術人士及官員，按大學電腦教育的品質，由得分1到5的標準評分而得。並列第一的有四家院校，分別是卡內基美隆大學、麻省理工學院、史丹福大學 和柏克萊加州大學 ；並列第五的有四家院校，分別是康乃爾大學、喬治亞理工學院、普林斯頓大學和香檳伊利諾大學，完整排名請查看美國新聞與世界報導。

●卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)

卡內基美隆大學創辦於1900年，是四年制私立大學院校，採秋春兩學期入學制。學校座落在市區，占地157畝。2021年秋季入學的大學生總數為7365人，學雜費6萬1344元。

卡內基美隆位在賓州匹茲堡，創辦人是實業家兼慈善家卡內基(Andrew Carnegie)。只有大一生按規定要住校，但學校保證就學四年要住校都可得，且絕大多數學生就學期間都選擇住校。本大學以科學、科技教學素孚盛名，但七所學院裡也有文學院，以及迪特里希人文與社會科學學院(Dietrich College of Humanities and Social Sciences)。該校商學、科技及電腦研究所課程也很強。

卡內基美隆大學位於賓州匹茲堡，以科學、科技教學素孚盛名。(美聯社)

●麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)

麻省理工學院創辦於1861年，為四年制私立院校，採4-1-4學年制， 2021秋季學期入學大學生4638人。校園座落於麻州劍橋市(Cambridge)市區，占地168畝，學雜費為5萬7986元。

麻省理工學院專注於科學科技研究，分為五校一學院；大學研究經費一年逾7億元，衛生部、國防部等政府部會都注資給麻省理工。大一新鮮人按規定要住校，但約七成學生求學時代都選擇住校。

麻省理工學院專注於科學科技研究，分為五校一學院，每年研究經費逾7億元。（美聯社）

●史丹福大學(Stanford University)

史丹福大學創辦於1885年，為四年制私立院校，採三學期制學程， 2021秋季學期入學大學生7645人。學校座落於市郊，占地8180畝，學雜費為5萬6169元。

史丹福最早校園位在加州灣區，離舊金山市約30哩。僅大一生按規定要住校，但學生如有要求，求學生涯四年都可住宿舍。史丹福大學的教育學院、工程學院、法學院及商學院研究所排行都非常高。

史丹福大學位於加州灣區。(美聯社)

●柏克萊加州大學(University of California, Berkeley)

柏克萊加州大學為四年制公立院校，創辦於1868年，2021秋季學期入學大學生3萬2143人。學校座落於城市，占地1232畝，採秋春兩學期學制，州內學生學雜費1萬4226元，外州學生學雜費4萬3980元。

柏克萊加大 地點可俯瞰舊金山灣，一般95%大一新鮮人會選擇住校。

電腦教學並列第五的有四家院校，分別是康乃爾大學、喬治亞理工學院、普林斯頓大學和香檳伊利諾大學。

柏克萊加大可俯瞰舊金山灣，圖為校園大門。(美聯社)

●康乃爾大學(Cornell University)

康乃爾大學為四年制私立院校，創辦於1865年，2021秋季學期入學大學生1萬5503人。學校座落於鄉間，占地745畝，採秋春兩學期學制，學雜費為6萬3200元。

康乃爾位在紐約州伊薩卡(Ithaca)，大一生統一住在北校園，校方也提供住宿給更高年級生及研究生，但很多人選擇住校外。

康乃爾大學座落於鄉間，風景優美。(路透)

●喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)

喬治亞理工學院為四年制公立院校，創辦於1885年，2021秋季學期入學大學生1萬7447人。學校座落於市區，占地400畝，採秋春兩學期學制，州內學生學雜費1萬1764元，外州學生學雜費3萬2876元。

喬治亞理工位在亞特蘭大市中心。大一新生可選擇住校，但並未強制規定。該校研究活動很活躍。

喬治亞理工位在亞特蘭大市中心，研究活動很活躍。(本報檔案照)

●普林斯頓大學(Princeton University)

普林斯頓大學為四年制私立院校，創辦於1746年，2021秋季學期入學大學生5321人。學校座落於郊區，占地600畝，採秋春兩學期學制，學雜費為5萬7410元。雖然電腦教學排名第五，但在2022到2023年版的全國最佳大學排行榜，該校獨占鰲頭。

名列全美歷史最悠久的普林斯頓大學位在新澤西州安靜的普林斯頓鎮。大一、大二生按規定住在學院的宿舍大樓；大三、大四生可以選擇校內十多家飲食俱樂部。普林斯頓大學有非官方的口號「服務國家、服務人類」，可說明學校致力於社區服務。

普林斯頓大學位於新澤西州安靜的普林斯頓鎮，是全美歷史最悠久的學校之一。(美聯社)

●香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)

香檳伊利諾大學是四年制公立院校，創辦於1867年，2021秋季學期入學大學生3萬4779人。學校座落於市區，占地1783畝，採秋春兩學期學制，州內學生學雜費1萬7138元，外州學生學雜費3萬5110元。

該校位在伊利諾州中部偏東的香檳、厄巴那雙子城，大一生按規定都得住校。

電腦教學並列第九的有兩家院校，分別是加州理工學院和座落於西雅圖的華盛頓大學。

●加州理工學院(California Institute of Technology)

加州理工學院為四年制私立院校，創立於1891年，2021秋季學期入學大學生987人。學校座落於市郊，占地124畝，採三學期制學程，學雜費為6萬864元。

加州理工學院位在加州巴沙迪那(Pasadena)市，離洛杉磯市約11哩。該校專精科學及工程學，大一生要住校有保障，大多數學生求學四年也都選擇住校。

加州理工學院專精科學及工程學，圖為該校舉辦水上航模比賽，師生互動熱烈。（本報檔案照）

●華盛頓大學(University of Washington)

華盛頓大學為四年制公立院校，創辦於1861年，2021秋季學期入學大學生3萬6206人。學校座落於城市，占地634畝，採四學期制學程，州內學生學雜費1萬2242元，外州學生學雜費4萬740元。

華盛頓大學在西雅圖市北區，是西岸最古老公立大學之一；學校另有頂尖研究所，每年由聯邦收到可觀補助。該校以通勤學校而出名，不要求大一生住校，只是學校鼓勵住校生都要節能，注意資源回收。

華盛頓大學的醫學院、工程學院及福斯特商學院(Michael G. Foster School of Business)排名都很好；華盛頓大學畢業生近四分之三都會留下來，在州內研究所進修。