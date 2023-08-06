名校巡禮╱商院10佳 名流最愛

教堂山北卡羅來納大學的校園被公認為美國最好的大學城之一，生活機能便利。(美聯社)

美國新聞與世界報導(US News and World Report)羅列美國排名前十的大文商學院，兩所學校的商學院並列第二，分別是麻省理工學院和柏克萊加州大學 ；有五所學校的商學院並列第八，分別是康乃爾大學、布魯明頓印第安納大學、教堂山北卡羅來納大學、南加州大學和維吉尼亞大學。這10校的最大特色，就是經費充沛，名流最愛。完整排名請查看美國新聞與世界報導。

●賓州大學(University of Pennsylvania)

排行第一的是位在賓州的賓州大學(University of Pennsylvania)，這所1740年由富蘭克林(Benjamin Franklin)創辦的私立學校，占地299英畝的校園坐落都會區。賓大共有12個學院，涵蓋商、法、教育、理工與醫學院，著名校友包括前總統川普。

賓大採秋春兩學期學制，2021年秋季學期錄取9962名大學生，錄取率約6%，學費約6萬3452元。賓州大學貴格會(Penn Quakers)美式足球隊擁有超過25個國家大學體育協會(NCAA)的一級運動項目，常春藤盟校(Ivy League)經常辦比賽，賓州大學以籃球和長曲棍球隊著稱。

賓大提供十多棟宿舍，但許多學生選擇外宿，賓大在2022-2023年版「全國最佳大學」(Best Colleges is National Universities)排名第七。

賓大共有12個學院，涵蓋商、法、教育、理工與醫學院，著名校友包括前總統川普。(路透)

兩所學校的商學院並列第二，分別是麻省理工學院和柏克萊加州大學。

●麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology, MIT)

MIT是1861年成立的私校，2021秋季學期入學的大學生共4638人，錄取率為4%。校區位於都市，校園占地168英畝，大一新鮮人按規定要住校，傑出校友包括聯準會(Fed)前主席伯南克(Ben Bernanke)。

MIT在2022-2023年版「全國最佳大學」排名第二，學費約5萬7986元，採4-1-4學年制，校方專注於科學、科技研究，分為五校一學院，大學研究經費一年超過7億元。

●柏克萊加州大學(University of California, Berkeley)

柏克萊加州大學為1868年創辦的公立院校，2021秋季招收3萬2143名大學生，錄取率為15%。柏克萊加大 俯瞰舊金山灣，95%的大一新生通常會住校。

位於城市的柏克萊加大學占地1232英畝，採秋春兩學期學制，州內學生學雜費1萬4226元，外州學生學雜費4萬3980元。柏克萊加大在2022-2023年版「全國最佳大學」排名第20。

●安娜堡密西根大學(University of Michigan at Ann Arbor)

安娜堡密西根大學為公立院校，創辦於1817年，2021秋季學期錄取3萬2282名大學生，錄取率為20%。

學校位於城市，占地3207英畝，採三學期制學程，州內學生學雜費1萬7786元，外州學生學雜費5萬7273元。

安娜堡密西根大學距離底特律市約45分鐘車程，自稱全國最佳大學城之一；新鮮人住校有保障宿舍，但不強制，該校在2022-2023年版「全國最佳大學」排名第25。

安娜堡密西根大學被稱為公立常春藤，從外在到內涵都與常春藤盟校一致。(取自密大臉書)

●卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)

卡內基美隆大學是1900年創辦的私校，2021秋季招收大學生7365人，錄取率為14%。

學校座落匹茲堡市區，占地157英畝，採秋春兩學期學制，學雜費6萬1344元。

卡內基美隆大學創辦人是企業家卡內基(Andrew Carnegie)，大一新生規定住校，但其他年級的學生若要住校也保證有宿舍。卡內基美隆大學在2022-2023年版「全國最佳大學」排名第22。

●紐約大學(New York University)

紐約大學是1831年創立的私校，2021年秋季學期錄取2萬8772名大學生，錄取率為13%。

位於都市的紐約大學採秋春兩學期學制，學雜費約5萬8168元，該校在2022-2023年版「全國最佳大學」排名第25。

紐約大學的主要校區位於曼哈頓熱鬧的格林威治村附近，校區與紐約街道沒有明顯分界，曼哈頓各校區宿舍充足，保證學生四年都有宿舍可住。

紐約大學位於曼哈頓熱鬧的格林威治村附近，校區與紐約街道幾乎融為一體。(Getty Images)

●奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)

奧斯汀德州大學為公立學校，創辦於1883年，2021秋季學期有4萬916名大學生入學，錄取率為29%，該校在2022-2023年版「全國最佳大學」排名第38。

學校座落市區，占地431英畝，採秋春兩學期學制，州內學生學雜費1萬1752元，外州學生學雜費4萬996元。

奧斯汀德州大學是全美最大的學校之一，共有13所院校，其中文學院的規模最大，其他著名學院包括商業、工程和護理；學生可參與1000多個社團和組織，學生媒體與校隊赫赫有名，新生不必強制住校。

有五所學校的商學院並列第八，分別是康乃爾大學、布魯明頓印第安納大學、教堂山北卡羅來納大學、南加州大學和維吉尼亞大學。

奧斯汀德州大學是全美最大的學校之一。(取自University of Texas at Austin臉書)

●康乃爾大學(Cornell University)

康乃爾大學為私立院校，創辦於1865年，2021秋季學期入學大學生1萬5503人，錄取率為9%。這座鄉間學校占地745英畝，採秋春兩學期學制，學雜費為6萬3200元。

康乃爾位在紐約州伊薩卡(Ithaca)，大一新生統一住在北校園，校方也提供住宿給更高年級學生及研究生，該校在2022-2023年版「全國最佳大學」排名第17。

康乃爾共有七個大學學系和七個研究所，其中學生人數最多的是文理學院和農業與生命科學學院。該校有35支NCAA第一級大學代表隊，參與常春藤盟校賽事，其中最強的是男子長曲棍球隊和男子摔跤隊，該校另有冰球運動。

●布魯明頓印第安納大學(Indiana University - Bloomington)

布魯明頓印第安納大學是1820年成立的公立學校，2021年秋季學期錄取3萬4253名大學生，錄取率為85%。本州生學雜費為1萬1447元，外州生學雜費為3萬9120元。

布魯明頓印第安納大學在市區，校園占地1953英畝，採秋春兩學期學制，著名的學院包括商業、教育和法律，該校在2022-2023年版「全國最佳大學」排名第72。

除了商學院，布魯明頓印第安納大學教育和法律專業也頗有口碑。(美聯社)

●教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)

教堂山北卡大是1789年成立的公立學校，2021年秋季學期招收1萬9897名大學生，錄取率為19%。校區在都市，校園占地729英畝，被公認為美國最好的大學城之一，生活機能便利，將近50%的學生選擇住校。

教堂山北卡大學生活動多元，學生獨立經營的報紙「柏油腳跟日報」(The Daily Tarheel)和廣播WXYC赫赫有名。

教堂山北卡大採秋春兩學期學制，本州生學雜費為8998元，外州生學雜費為3萬7558元，該校在2022-2023年版「全國最佳大學」排名第29。

●南加州大學(University of Southern California)

南加大 是1880年成立的私校，2021年秋季學期招收2萬790名大學生，錄取率為13%。

校區在都市，校園占地226英畝，採秋春兩學期學制，學雜費6萬4726元，該校在2022-2023年版「全國最佳大學」排名第25。

南加大由文理科學院，以及22個學系和學院組成，研究生人數比大學生還多，排名顯赫的學院包括商業、教育、工程、法律、醫學和社會工作學院；課餘活動多元，學生組織超過1000個，該校橄欖球校隊堪稱傳奇。

南加大由文理科學院，以及22個學系和學院組成，活動多元。(本報檔案照)

●維吉尼亞大學(University of Virginia)

維吉尼亞大學是1819年成立的公立大學，2021年秋季學期錄取1萬7299名大學生，錄取率為21%。校區在都市，校園占地1682英畝，採秋春兩學期學制。

維吉尼亞大學本州生的學雜費為2萬1381元，外州生學雜費為5萬6837元。大一新生規定住校，著名學院包括商業、教育、工程與應用科學、法律和醫學院，該校在2022-2023年版「全國最佳大學」排名第25。