名校巡禮╱工程10傑 成績傲人

香檳伊利諾大學位於伊利諾州中部偏東的香檳、厄巴那雙子城。(取自University of Illinois at Urbana-Champaign臉書)

「美國新聞與世界報導」 (US News and World Report)提出全國前十大工科大學、學院排行榜，強調排名高低完全仰賴同儕評鑑。美世排行分兩大類，一為最高授予學位到博士，另一類只到碩士學士；以下僅列可頒博士學位的學校。排名第四的有兩所大學，分別是加州理工學院和喬治亞理工學院；名列第七的是卡內基美隆大學和香檳伊利諾大學；排名第九的有三家大學，分別是康乃爾大學、西拉法葉普渡大學和奧斯汀德州 大學，完整排名請查看美國新聞與世界報導。

●麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)

麻省理工學院為私立大學，成立於1861年，2021秋季學期入學大學生4638人。校園座落於麻州劍橋市(Cambridge)市區，占地168畝，採4-1-4學年制，學雜費為5萬7986元。

麻省理工學院專注於科學科技研究，分為五校一學院；大學研究經費一年逾7億元，衛生部、國防部等政府部會都注資給麻省理工。麻省理工排行最高的研究機構包括工學院、史隆管理學院(MIT Sloan School of Management)，此外經濟、生物、化學、地球科學、物理及數學都強。大一新鮮人按規定要住校。

麻省理工學院專注於科學科技研究，吸引來自全球的優秀學子。（本報檔案照）

●史丹福大學(Stanford University)

史丹福大學為私立大學，成立於1885年，2021秋季學期入學大學生7645人。學校座落於市郊，占地8180畝，採三學期制學程，學雜費為5萬6169元。

史丹福最早校園位在加州灣區，離舊金山市約30哩。僅大一生按規定要住校，但學生如有要求，求學生涯四年都可住宿舍。

●柏克萊加州大學 (University of California, Berkeley)

柏克萊加州大學為公立院校，創辦於1868年，2021秋季學期入學大學生3萬2143人。學校座落於城市，占地1232畝，採秋春兩學期學制，州內學生學雜費1萬4226元，外州學生學雜費4萬3980元。

柏克萊加大 地點可俯瞰舊金山灣，一般95%大一新鮮人會選擇住校。

排名第四的有兩所大學，分別是加州理工學院和喬治亞理工學院。

●加州理工學院(California Institute of Technology)

加州理工學院為私立大學，創立於1891年，2021秋季學期入學大學生987人。學校座落於市郊，占地124畝，採三學期制學程，學雜費為6萬864元。

加州理工學院位在加州巴沙迪那(Pasadena)市，專精科學及工程學，大一生要住校有保障，大多數學生求學四年也都選擇住校。

●喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)

並列第四的喬治亞理工學院為公立院校，創辦於1885年，2021秋季學期入學大學生1萬7447人。學校座落於市區，占地400畝，採秋春兩學期學制，州內學生學雜費1萬1764元，外州學生學雜費3萬2876元。

喬治亞理工位在亞特蘭大市中心。大一新生可選擇住校，但並未強制規定。該校研究活動很活躍。

●安娜堡密西根大學(University of Michigan , Ann Arbor)

安娜堡密西根大學為公立院校，創辦於1817年，2021秋季學期入學大學生3萬2282人。學校座落於城市，占地3207畝，採三學期制學程，州內學生學雜費1萬7786元，外州學生學雜費5萬7273元。

該校位在安娜堡，距底特律市45分鐘車程，自稱全國最佳大學城之一；新鮮人要住校有保障，但不強制規定。

名列第七的是卡內基美隆大學和香檳伊利諾大學。

●卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)

卡內基美隆大學是私立院校，創辦於1900年，2021秋季學期入學大學生7365人。學校座落於市區，占地157畝，採秋春兩學期學制，學雜費6萬1344元。

卡內基美隆的創辦人是實業家兼慈善家卡內基(Andrew Carnegie)，位在匹茲堡。只有大一生按規定要住校，但學校保證就學四年要住校都可得。

●香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)

並列第七的香檳伊利諾大學是公立院校，創辦於1867年，學校座落於市區，占地1783畝，採秋春兩學期學制，州內學生學雜費1萬7138元，外州學生學雜費3萬5110元。

該校位在伊利諾州中部偏東的香檳、厄巴納雙子城，2021秋季學期入學大學生3萬4779人。教授及教職人員2500餘人，學校有17個學院，覆蓋150個學科，規模龐大。學校繼承了創建初期作為工業大學的傳統，長久以來一直是全美及全世界理工科方面極有名望的高等學府之一，社會科學領域也是世界一流水平。

排名第九的有三家大學，分別是康乃爾大學、西拉法葉普渡大學和奧斯汀德州大學。

●康乃爾大學(Cornell University)

康乃爾大學為私立院校，創辦於1865年，2021秋季學期入學大學生1萬5503人。學校座落於鄉間，占地745畝，採秋春兩學期學制，學雜費為6萬3200元。

康乃爾位在紐約州伊薩卡(Ithaca)，大一生統一住在北校園，校方也提供住宿給更高年級生及研究生。

●西拉法葉普渡大學(Purdue University—West Lafayette)

並列第九的西拉法葉普渡大學是公立院校，創辦於1869年，2021秋季學期入學大學生3萬7101人。學校座落於市區，占地2468畝，採秋春兩學期學制，州內學生學雜費9992元，外州學生學雜費2萬8794元。

西拉法葉普渡大學位在印第安納州，是整個普渡大學系統的主校園；校方不規定學生住校，但住校生約三分之一。普渡大學提供了超過210種的主修；最為人所知的是它的工學院；普渡工學院提供了高競爭力的課程設計與具領先地位的系所，一直被認為是全球頂尖的工程學校之一，

普渡大學一直被認為是全球頂尖的工程學校之一。(取自Purdue University臉書)

●奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)

第三家並列第九的是奧斯汀德州大學，為公立院校，創辦於1883年，2021秋季學期入學大學生4萬916人。學校座落於市區，占地431畝，採秋春兩學期學制，州內學生學雜費1萬1752元，外州學生學雜費4萬996元。