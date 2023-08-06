名校巡禮╱文理10優 景觀迷人

鮑登學院逾半學生有海外求學的經驗。(取自Bowdoin College臉書)

「美國新聞與世界報導」(US News and World Report)臚列在美國排名前十的文理學院，三家文理學院並列第六，分別是鮑登學院、卡爾頓學院和美國海軍學院；兩家文理學院並列第九，分別是克萊蒙麥肯納學院和西點軍校 ，供有興趣的學子參考，完整排名請查看美國新聞與世界報導。

●威廉斯學院(Williams College)

排行第一的是位在麻州 威廉斯鎮的威廉斯學院(Williams College)。學院是四年制私立院校，創辦於1793年，為全國最古老大學院校之一，2021年秋季入學學生總數2166人，男女兼收。學院背景走鄉村情調，校園占地450畝；採4-1-4學年制，在2022至2023年的全國文理學院排行榜高居榜首；學雜費為6萬1770元。學院要求學生幾乎全住校。

威廉斯學院有三大學術分支：藝術及人文、社會科學、科學與數學，研究所專攻藝術史及經濟學，採小班制，師生比為1：7。學院另有牛津大學風格的導師個別指導，極仰賴學生的參與。

威廉斯學院在全國文理學院排名第一。(取自Williams College臉書)

●安姆赫斯特學院(Amherst College)

安姆赫斯特學院(Amherst College) 位在麻州安姆赫斯特鎮，背景為鄉村，在2022至2023年版的全國文理學院排行榜排第二。學校為四年制私立學院，創辦於1821年，2021年秋季入學學生總數1971人；校園占地1000畝，採秋春兩學期制，學雜費為6萬4100元。

安姆赫斯特學院以治學嚴謹著稱，大一新生按規定要住校，有七個學生宿舍可供選擇。大學部設40個主修學科，都能頒授學士學位。

安姆赫斯特學院以治學嚴謹著稱。(取自Amherst College臉書)

●波莫納學院(Pomona College)

波莫納學院(Pomona College)位在加州 克萊蒙特(Claremont)，為四年制私立院校，創辦於1887年，學校背景為市郊，校園占地140畝，2021年秋季入學學生總數1764人，在2022至2023年版的全國文理學院排行榜排第三。學雜費5萬9238元。

波莫納學院在洛杉磯市商業區東方35哩；創辦人建校時設想成「新英格蘭風格的學院」，採小班制，師生情誼扎實。學生若要求都可住校，目前97%以上的學生住在14所宿舍。該校主修學科約45個，師生比1：8。學校與近30個國家設有近50個交換生計畫，所以逾半學生都會到海外讀書。

波莫納學院位於加州克萊蒙特。(取自Pomona College臉書)

●斯沃斯莫爾學院(Swarthmore College)

斯沃斯莫爾學院(Swarthmore College)位在賓州斯莫斯莫爾鎮外，為四年制私立院校，創辦於1864年，2021年秋季入學學生總數1651人；校園背景為市郊，占地425畝，在2022至2023年版的全國文理學院排行榜排第四。學雜費5萬9328元。

斯沃斯莫爾學院位在費城西南方11哩，校園設計採植物園形式。雖然是貴格教派(Quakers)所創立，但今天已不隸屬任何宗教，約四成學生有海外求學機會。雖說只要求大一新生住校，但整體學生不住校的不到一成。

斯沃斯莫爾學院的校園像植物園。(取自Swarthmore College臉書)

●衛斯里學院(Wellesley College)

衛斯里學院(Wellesley College)位在麻州波士頓市外，為四年制私立院校，創辦於1870年，校外為市郊，校園占地500畝，採秋春兩學期制，在2022至2023年版的全國文理學院排行榜排第五。學雜費6萬1920元。

學院所在的衛斯里鎮離波士頓市12哩，校園如詩如畫，有湖泊、林地、植物園及開闊草地；只招女生，屬原始的「七姊妹學院」(Seven Sisters Colleges)之一。大一新生要住校有保障，而且大多數學生求學四年都住在學校21間宿舍。衛斯里學院與麻省理工學院(MIT)設有交叉註冊計畫，讓學生有更廣的課程可研習。學校的科學教學也很強，擁有全國第二古老的物理學實驗室，另設有「戴維斯學位計畫」(Davis Degree Program) ，供年紀在24歲以上的女性讀大學。

三家文理學院並列第六，分別是鮑登學院、卡爾頓學院和美國海軍學院。

衛斯里學院只招收女生。(取自Wellesley College臉書)

●鮑登學院(Bowdoin College)

位在緬因州布朗斯威克(Brunswick)的鮑登學院(Bowdoin College)創設於1794年，是四年制私立院校，校園座落於市郊，占地215畝，2021年秋季入學學生總數1951人，採秋春兩學期制，學雜費為6萬1528元。

布郎斯威克鎮位在新英格蘭海岸畔，學校則到1971年還只招男生；新鮮人按規定要住校，被分配到學院宿舍，宿舍裡有社交活動。透過與海外學校有100多個交換計畫，鮑登學院半數以上學生求學時代到海外讀書一個學期。

●卡爾頓學院(Carleton College)

同為2022至2023年版的全國文理院排行榜排第六的第二家是卡爾頓學院(Carleton College)。它創辦於1866年，是四年制私立學校，2021年秋季入學學生總數2044人，採用秋冬春三學期學制，學雜費為6萬2634元。

卡爾頓學院位在明尼蘇達州北菲爾德 (Northfield)這個河畔歷史名鎮，占地955畝。全體大一新生按規定要住校，而且全體學生求學四年選擇住校者約九成。大學部提供近40種主修。

卡爾頓學院位於明尼蘇達州歷史名鎮北菲爾德。(取自Carleton College臉書)

●美國海軍學院 (United States Naval Academy)

2022至2023年版的全國文理院排行榜排第六的第三家學校是美國海軍學院 (United States Naval Academy)。它創辦於1845年，是四年制公立院校，2021年秋季入學學生總數4528人，學校座落在城市裡，占地338畝，因為是軍事公立院校，學雜費全免。

海軍學院位在馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)市，塞文河(Severn River)在當地注入切薩皮克灣(Chesapeake Bay)，距華府約33哩。海軍學院在五所聯邦軍種學院裡為第二古老。學生都是見習軍官，學雜費全由聯邦海軍支付，學生畢業後入伍服役。

見習軍官整個四年中都要符合一定的體格教育要求，才能畢業；學生全住宿舍，每月並領有津貼。學生畢業取得理學士學位，進入海軍或陸戰隊服務。要就讀海軍學院，必須直接向學校申請，同時取得名人推薦，通常由國會議員為之。

美國海軍學院是軍事公立院校，學生畢業後須入伍服役。 (取自United States Naval Academy臉書)

兩家文理學院並列第九，分別是克萊蒙麥肯納學院和西點軍校。

●克萊蒙麥肯納學院(Claremont McKenna College)

克萊蒙麥肯納學院(Claremont McKenna College)創辦於1946年，為四年制私立院校，2021年秋季入學全是大學生，總數1416人。學校座落在市郊，占地69畝，採秋春學期學制。學雜費為6萬715元。

克萊蒙麥卡納學院位在加州克萊蒙市，地點在洛杉磯市鬧區以東35哩。新鮮人按規定要住校，求學四年都住校的學生約97%。雖然主要是招收大學生，但透過羅伯特·戴經濟與金融學院(Robert Day School of Economics and Finance)，研究生可取得金融碩士學位。該校在全球廣設分校，因此半數以上學生是在海外就讀。

克萊蒙麥肯納學院在全球廣設分校，半數以上學生在海外就讀。(取自Claremont McKenna College臉書)

●西點軍校(United States Military Academy at West Point)

並列2022至2023年版的全國文理院排行榜排第九的另一家學院是西點軍校(United States Military Academy at West Point)。學校創辦於1802年，是全國第一家四年制公立學校，2021年秋季入學生4594人。學校座落在市郊，占地1萬6080畝，採秋春學期學制，學雜費全免。

西點軍校位在紐約州西點，離哈德遜河畔的紐約市約50哩。它是聯邦五軍種學院裡最早成立的，學生都是見習軍官，學費全由美國陸軍支付，畢業後入伍服役。見習軍官們四年中都得住在校園兵營當中，每月領有津貼。