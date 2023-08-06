星座／8月6日至8月12日 巨蟹座感情豐收 射手座運勢高漲
牡羊座 總運指數：★★☆☆☆
為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，但你總是將內心的好想法都告訴別人，就會被小人所偷用。
幸運色彩：玳瑁棕
最速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
金牛座 總運指數：★★☆☆☆
運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。
幸運色彩：鑽石藍
最速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
雙子座 總運指數：★★★☆☆
本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。
幸運色彩：草根白
最速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座 總運指數：★★★★☆
運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資會有不少收穫。
幸運色彩：玫瑰紅
最速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
獅子座 總運指數：★★★★★
運勢給力，情侶間會因為嘗到相思變得更加珍惜對方；工作學習頗有幹勁，有條不紊；財運更是讓人羨慕不已，但也要提防騙子。
幸運色彩：金杏橙
最速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
處女座 總運指數：★★★☆☆
以前若是對別人有過承諾，別食言而肥。這一周將會是你履行諾言的時候，你的強而有力執行力，將會是你兌現諾言的致勝關鍵。
幸運色彩：琥珀橙
最速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
天秤座 總運指數：★★★★☆
愛情是你本周運勢的亮點，與戀人在一起大多時候是蜜中加糖也不嫌甜；工作中偶有失誤，但糾正就好；有進財的機會，要善於把握。
幸運色彩：櫻桃紅
最速配星座：處女座
貴人星座：射手座
天蠍座 總運指數：★★☆☆☆
本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有清香。因為從失敗中你會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。
幸運色彩：葡萄紫
最速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
射手座 總運指數：★★★★☆
運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。
幸運色彩：梅子青
最速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
摩羯座 總運指數：★★★☆☆
焦慮與煩躁的情緒會纏著你，這都是因為等待惹的禍。要想回歸良好的心境，就應該主動出擊，總之不要等著別人給你審判。
幸運色彩：古銅色
最速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
水瓶座 總運指數：★☆☆☆☆
你豐富的想像力本周並未用在創意、創作上，而是用在猜忌、假設、胡思亂想上了。這對你的生活不但毫無幫助，反而造成煩擾。
幸運色彩：石榴紅
最速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
雙魚座 總運指數：★★☆☆☆
本周你喜歡壓抑情緒，煩惱就會像滾雪球般越滾越大，等到你不堪重負時將什麼都做不好。感到不適應時，應當向身邊人傾吐。
幸運色彩：珊瑚橙
最速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
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