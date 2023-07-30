學者：秦剛事件 曝中國領導人從沒真正重視過外交部

中國前外交部長秦剛依然行蹤不明。(路透)

中國前外交部長秦剛 迄今行蹤不明，印度 中國問題專家及媒體觀察認為，這凸顯出中國體制的不透明之外，也提醒全世界，與這種國家交往應保持警惕。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）今天在印度「德干前鋒報」（Deccan Herald）發表文章說，秦剛事件暴露出中國高層的腐敗與脆弱性，以及外交部門在中國的微弱作用。

文章指出，中國領導人從來沒有真正重視過外交部，雖然王毅 的回鍋可能讓外交部重新獲得一些影響力，但中共高層任命的反覆無常以及派系鬥爭帶來的不確定性，將繼續對中國產生顯著影響。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

謝鋼指出，與冷戰時期在美蘇強權競爭中所處的緩衝地位不同，今天的中國因意欲取代美國成為全球霸主而成為焦點，秦剛事件在北京內外交迫的時候發生，描繪了中國內部情況糟糕的前景，並凸顯出不穩定體制的內在風險。

在印中邊界爭議方面，謝鋼認為，中國的強硬立場就是由王毅之前擔任外長時所提出，如今王毅回鍋，預料他將在短期內延續同樣的態度。

另一方面，印度快報（Indian Express）資深編輯兼評論員羅伊（Shubhajit Roy）最近撰文，點名中國網球選手彭帥、香港國安公署署長董經緯、富豪馬雲、藝人范冰冰等人，也都曾經「失蹤」，但最後平安現身。

文章說，多年來中國不斷上演名人消失再出現的戲碼，這顯示出中國體制的不透明，在中國共產黨的嚴格管控下，容不下任何異議人士。

羅伊指出，秦剛曾表示中印兩國願意緩解緊張局勢、共同維護邊界和平，如今印度將與被普遍視為鷹派的王毅再度交手。雖然如此，中印兩國仍可能嚐試在20國集團（G20）峰會9月於新德里登場之前，解決邊界爭議。

印度媒體「第一郵報」（Firstpost）27日在電視節目中評論，中國在全世界面前表演了一場外交部長消失的厲害魔術，接下來的問題是，秦剛與印度及其他國家達成的協議或共識，是否還算數？

節目主播烏帕德雅伊（Palki Sharma Upadhyay）說，雖然過去中國許多消失的名人都再次現身，但他們也都變成完全不同的人，變得「更忠誠、更聽話、更沉默、更共產黨。」

報導補充，秦剛事件顯示中國政府不透明，不在乎外界的想法，國際社會必須對這種國家保持警惕。