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看似戰狼實則弱勢？紐時分析習近平大權獨攬：凸顯中國外交部失去政策能力

中央社／台北30日電
美媒認為，秦剛的去職，凸顯了中共總書記習近平大權獨攬下，中國外交部失去了政策能力且顯得軟弱。（路透）
美媒認為，秦剛的去職，凸顯了中共總書記習近平大權獨攬下，中國外交部失去了政策能力且顯得軟弱。（路透）

中國國務委員秦剛被免去外交部長職務，除了未能停止外界眾多疑問，且讓中國外交部面對問題時左支右絀。美媒認為，秦剛的去職，凸顯了中共總書記習近平大權獨攬下，中國外交部失去了政策能力且顯得軟弱。

紐約時報以「秦剛消失凸顯中國外交機構勢弱」為題發表文章指出，習近平是自毛澤東以來中國最強大的領導人，他將權力集中在自己手中，並使一個本已高度不透明體制的保密程度更強化，不管這給中國國際形象帶來什麼代價。

文章指出，中國外交部擔負著與外界溝通的任務，但在面對自家最高官員失蹤問題時的掙扎，凸顯了習近平領導下中國外交機構的軟弱。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）費和中國研究講座（Freeman Chair in China Studies）主任白明（Jude Blanchette）表示，在習近平時代大部分時間裡，中國外交部這個官僚機構已失去了影響外交政策的能力，有關台灣或美國等重大問題的決定，都是在黨內由習近平主導做出的。

白明直指，中國外交政策的基本參數相當固定，一次人事變動、尤其是秦剛的變動，不會改變政策方向，畢竟「秦剛不是季辛吉（Henry Kissinger，前美國國務卿）」。

中共中央外辦主任王毅接替秦剛，回任中國外長。文章認為，王毅雖是24名中共中央政治局委員之一，理應比歷任外長有更多機會接觸習近平。然而，這並不保證他對政策制定有更大的影響力。畢竟，外交政策的核心是習近平，不是中國外交官。

文章指出，有時候中國領導層發出的訊息是明確的。中國外交部近年來採取了被稱為「戰狼」外交的咄咄逼人做法，反映的是「領導人的治國風格」，習近平要求中國在全球舞台上有更「自信」、但有人稱之為「冒險」的表現。但其他時候，中國外交官就不得不猜測領導人的想法。

這篇文章提到，美中關係在習近平領導下，已降到幾十年來的最低點。他一直咄咄逼人地強調中國對台灣的主權主張，並在外界廣泛的批評下繼續堅定地支持俄羅斯，盡管俄羅斯入侵了烏克蘭。

文章說，秦剛被免職後，「極其怪誕」的跡象顯現在中國外交部的官網上。像是「外交部長」頁面一度只有「信息更新中……」的字樣，輸入秦剛的名字也一度搜索不到結果。而例行記者會上有關秦剛的問題，在文字實錄上都被省略。

這篇文章指出，上述事跡讓秦剛去職一事增添了奧威爾式的色彩。這種抹掉一切的做法，讓人想起毛澤東時代，政敵會從照片上和官方文件中消失。而這也暗示，秦剛出乎意料地冒犯了中共領導層，而不是官方宣稱的「健康問題」。

秦剛 習近平 中共

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