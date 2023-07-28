中外交部官網恢復秦剛活動資料 但仍消失在歷任外長名單

中國外交部官網「歷任外交部長」頁面仍不見秦剛名字。（取材自中國外交部網站）

在秦剛 25日被免兼外交部長職務後，中國外交部網站隨後便把部長活動資料全部清空，而外交部長頁面上也顯示「資料更新中」。不過就在28日上午，中國外交部重新上架部長活動資料，而秦剛擔任外交部長時的活動訊息仍留存著，外交部長的簡歷也已更新為新任外長王毅 的資訊。不過，在歷屆外長名單中，仍然不見秦剛的名字，秦剛依然「被消失」。

中國國務委員兼外交部長秦剛25日被免去外長職務後，外交部官網隨即清空與秦剛有關的所有消息，包括「部長致辭」、「部長簡歷」、「部長活動」、「講話全文」、「圖片視頻」均顯示「信息更新中......」。不過，28日相關內容已重新上架。

其中，部長致辭、部長簡歷已更新成新任外長王毅的資料，內容顯示，王毅為現任中央政治局委員，中央外事工作委員會辦公室主任，外交部部長。在部長活動、講話全文、圖片視頻頁面裡，則可見到秦剛仍擔任外交部長時，進行的外事活動消息。

不過，在「中國外交人物」中的「歷任外交部長」、「歷任外交部副部長及部長助理」欄位仍不見秦剛。秦剛2022年底接任外長前，曾在2017年擔任過外交部部長助理、2018年升任外交部副部長。

雖中國官方已宣布免去秦剛外長職務，但至今仍未披露免職事由，且秦剛持續「隱身」，外界持續關注秦剛的動態。中國外交部發言人毛寧27日於記者會上再度被追問有關秦剛任免是否透明時，毛寧嚴厲斥責稱，有關秦剛任免的消息已經及時發布，一貫反對對這個事情「惡意炒作」。

對於是否會為秦剛及新任外長王毅安排工作交接儀式，毛寧稱，沒有可以提供的訊息。被問到外交部官網為何尚未更新部長資訊，毛寧表示，將按相關管理規定及時更新，並請記者持續關注網站。

紐約時報28日報導指出，中國外交部發言人一直對秦剛的動向與免職原因閃爍其詞，一再表示他們沒有可以提供的信息，凸顯了中國外交機構勢弱。