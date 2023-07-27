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美智庫專家：中國外交換將方向不變 王毅面臨巨大挑戰

中央社台北27日電
美智庫專家認為回任外交部長的王毅將面臨重大挑戰。(路透)
美智庫專家認為回任外交部長的王毅將面臨重大挑戰。(路透)

中國國務委員秦剛25日被免去外長職務，由前外長王毅回任。美國智庫中國問題專家孫韻認為，只要最高領導人的外交格局及設想沒有變化，外長變更不會影響中國外交方向，但王毅如今回任面臨的挑戰是巨大的。

孫韻並認為，基於元首外交和中國國家主席習近平訪美需要，美中關係改善的大趨勢在中國外交部換將後雖能延續，但在2024年台灣及美國總統大選的現實下，美中關係屆時進一步改善的餘地和可能性仍很有限。

現任美國史汀生中心中國項目主任的孫韻，今天在美國之音（VOA）中文網以「換將之後的中國外交」發表評論文章指出，了解中國外交決策和運作者都知道，中國的外交政策並不是由外交部或外長制定，外交部只是中國黨中央外交決策的執行機構。

孫韻指出，在目前中國政治體制中，最高領導人對外交政策具有核心的決定性影響。只要此人對外交格局判斷和外交工作設想沒有變化，外長人選的變更並不會對中國外交方向和重點產生重大影響。

她分析，今年下半年的中國外交重心仍然延續著COVID-19疫情結束以來的外交工作重點：元首外交、服務經濟發展、對外開放。特別是疫情過後中國經濟復甦的需要，中國迫切需要改善與外部世界，尤其是以美國為首的已開發國家之間關係。

孫韻認為，改善美中關係的核心內容在於元首外交，特別是習近平11月藉APEC舊金山峰會訪問美國，更是今年中國外交的最重大事件之一，這也是中國急須任命新外長的原因之一。鑑於這一重要性，外長缺位是不可想像的。

她分析，有鑑於此，美中關係改善的大趨勢在中國外交部換將後仍能延續。而王毅一回任，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）可望8月率團訪中，由於美國對中國的貿易管制由商務部負責，這一訪問也許是真正測試美中關係能否突破的試金石。

她說，王毅是中國外交老將，如今身兼中共政治局委員、中央外辦主任及外交部長，且外交功底深厚。由他代替秦剛，對內能穩定人心、確定方向；對外能順利接盤、利用多年積累的人脈推進中國外交工作。但外界的擔憂，就是王毅這10年來積累的「戰狼外交」名聲。

孫韻認為，疫情結束後，中國需要重新融入世界，改善與西方國家的關係。中國外交需要的不僅是戰狼，更需要靈活柔軟的外交身段和手腕。儘管王毅擁有40多年的外交經驗，但面臨中國外交不斷變化的內外部需求，如今面臨的挑戰是巨大的。

她並針對美中關係的長線前景指出，2024年將面臨1月份的台灣總統大選及11月份的美國總統大選，成為雙方關係的挑戰，也成為中國眼中正在醞釀的「重大的不確定性和外部風險」。其中，美國兩黨候選人競爭的只是「誰對中國更強硬」，因此2024年美中關係改善的餘地和可能性都非常有限。

王毅 美國總統大選 疫情

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