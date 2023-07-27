難擋外媒追問秦剛案 北京搬出「反對惡意炒作」
中國國務委員秦剛因不明原因被免去所兼外長職務引起外界高度關注，外媒連日來持續追問相關內情，外交部今天回應說，有關秦剛任免的消息已及時發布，反對「惡意炒作」此事。
綜合香港電台等媒體報導，有外媒下午在中國外交部例行記者會提問，是否會安排秦剛及接下外長一職的王毅進行工作交接儀式，外交部發言人毛寧回答，「沒有可以提供的信息」。
至於「外交部是否支持透明治理，透明治理在秦剛事件中是否體現」的問題，毛寧表示，「中方有關任命的消息已經及時發布，一貫反對惡意炒作這個事情」。
還有媒體問到秦剛被免職是否影響中國外交工作，毛寧回答說，「中國外交工作始終在黨中央的集中統一領導下開展」。
14屆中國全國人大常委會第4次會議25日表決免去秦剛所兼任的外交部長職務，任命前外長、現任中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅為外長。
57歲的秦剛被免職前神秘消失於公眾視野一個月，加上官方未公布免去他外長職務的原因，以致近月以來的各種議論和猜測並未隨著秦剛被免職而平息，外交部昨天例行記者會上外媒即輪番追問此事。
對於媒體的問題及發言人答覆的說法等「敏感」內容，外交部官網在記者會後的答問實錄中循例未予刊發，官網上「部長致詞」、「部長簡歷」、「部長活動」等欄目則都顯示「信息更新中…...」。
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