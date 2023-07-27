我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

紐約首波熱浪來襲 避暑中心開放

難擋外媒追問秦剛案 北京搬出「反對惡意炒作」

中央社北京27日電
秦剛在消失了一個月後，遭到免職。圖為秦剛在人大宣誓的照片。（美聯社）
秦剛在消失了一個月後，遭到免職。圖為秦剛在人大宣誓的照片。（美聯社）

中國國務委員秦剛因不明原因被免去所兼外長職務引起外界高度關注，外媒連日來持續追問相關內情，外交部今天回應說，有關秦剛任免的消息已及時發布，反對「惡意炒作」此事。

綜合香港電台等媒體報導，有外媒下午在中國外交部例行記者會提問，是否會安排秦剛及接下外長一職的王毅進行工作交接儀式，外交部發言人毛寧回答，「沒有可以提供的信息」。

至於「外交部是否支持透明治理，透明治理在秦剛事件中是否體現」的問題，毛寧表示，「中方有關任命的消息已經及時發布，一貫反對惡意炒作這個事情」。

還有媒體問到秦剛被免職是否影響中國外交工作，毛寧回答說，「中國外交工作始終在黨中央的集中統一領導下開展」。

14屆中國全國人大常委會第4次會議25日表決免去秦剛所兼任的外交部長職務，任命前外長、現任中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅為外長。

57歲的秦剛被免職前神秘消失於公眾視野一個月，加上官方未公布免去他外長職務的原因，以致近月以來的各種議論和猜測並未隨著秦剛被免職而平息，外交部昨天例行記者會上外媒即輪番追問此事。

對於媒體的問題及發言人答覆的說法等「敏感」內容，外交部官網在記者會後的答問實錄中循例未予刊發，官網上「部長致詞」、「部長簡歷」、「部長活動」等欄目則都顯示「信息更新中…...」。

秦剛 王毅 香港

上一則

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

下一則

杭特拜登團隊冒充眾院委員會主席律師 騙法院撤不利文件

延伸閱讀

秦剛遭免職不尋常？中國外交部官網「清空」相關訊息

秦剛遭免職不尋常？中國外交部官網「清空」相關訊息
又「毛寧兩可」？秦剛被拔外長 中外交部發言人：我沒更多信息

又「毛寧兩可」？秦剛被拔外長 中外交部發言人：我沒更多信息
沒了秦剛… 中國「戰狼外交」風格不受影響

沒了秦剛… 中國「戰狼外交」風格不受影響
白俄外交官揭秦剛上位之秘：凌晨致電 要求檢查習將訪的博物館

白俄外交官揭秦剛上位之秘：凌晨致電 要求檢查習將訪的博物館

熱門新聞

中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開
李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后
沖繩人瑞飲食 有個常被忽略卻營養豐富的根莖食物

沖繩人瑞飲食 有個常被忽略卻營養豐富的根莖食物