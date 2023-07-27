難擋外媒追問秦剛案 北京搬出「反對惡意炒作」

秦剛在消失了一個月後，遭到免職。圖為秦剛在人大宣誓的照片。（美聯社）

中國國務委員秦剛 因不明原因被免去所兼外長職務引起外界高度關注，外媒連日來持續追問相關內情，外交部今天回應說，有關秦剛任免的消息已及時發布，反對「惡意炒作」此事。

綜合香港 電台等媒體報導，有外媒下午在中國外交部例行記者會提問，是否會安排秦剛及接下外長一職的王毅 進行工作交接儀式，外交部發言人毛寧回答，「沒有可以提供的信息」。

至於「外交部是否支持透明治理，透明治理在秦剛事件中是否體現」的問題，毛寧表示，「中方有關任命的消息已經及時發布，一貫反對惡意炒作這個事情」。

還有媒體問到秦剛被免職是否影響中國外交工作，毛寧回答說，「中國外交工作始終在黨中央的集中統一領導下開展」。

14屆中國全國人大常委會第4次會議25日表決免去秦剛所兼任的外交部長職務，任命前外長、現任中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅為外長。

57歲的秦剛被免職前神秘消失於公眾視野一個月，加上官方未公布免去他外長職務的原因，以致近月以來的各種議論和猜測並未隨著秦剛被免職而平息，外交部昨天例行記者會上外媒即輪番追問此事。

對於媒體的問題及發言人答覆的說法等「敏感」內容，外交部官網在記者會後的答問實錄中循例未予刊發，官網上「部長致詞」、「部長簡歷」、「部長活動」等欄目則都顯示「信息更新中…...」。