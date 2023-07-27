秦剛遭免職不尋常？中國外交部官網「清空」相關訊息

北京當局迄今未說明秦剛遭免職原因，引發外界諸多揣測。（路透）

秦剛 25日被免職後，中國外交部官網隨後就將秦剛相關訊息刪除，連「歷任外交部長」、「歷任外交部副部長及部長助理」欄位都已不見秦剛，不過中國國務院 官網、秦剛工作過的駐美使館與駐英使館官網則仍保有秦剛的履歷或者消息，且仍標註他在歷任駐美大使欄位。

中國外交部網站以「秦剛」兩字進行搜索，系統會顯示「很抱歉！未能搜到與秦剛相關的數據」。對比與秦剛同日經中國全國人大常委會表決決定免職的中國人民銀行前行長易綱，目前人行網站仍可搜索到650則易綱相關訊息，人行歷任行長名單也已將易綱列入。種種跡象顯示，秦剛遭免職的原因恐不單純。

目前查詢中國外交部官網，就連「中國外交人物」欄位中的「歷任外交部長」、「歷任外交部副部長及部長助理」，秦剛都沒有列名其中。而秦剛2022年底接任外長前，曾在2017年擔任過外交部部長助理、2018年升任外交部副部長。整個中國外交部官網只存有「外國記者新聞中心」的一則秦剛3月7日在兩會期間出席記者會的消息。

就連1976年曾被撤職的中國前任外交部長喬冠華，目前都仍列在官網「歷任外交部長」名錄中，秦剛為何被除名，引起外界極大的關注。而外界也有各種猜測，不過都未經官方證實，官方唯一提到秦剛下落，是7月11日在記者會上指出秦剛因為「身體原因」不能出席東協外長會議。

中國外交部發言人毛寧26日下午面對各國媒體記者輪番詢問秦剛為何被免職、為何被官網刪除時表示，新華社已經發布消息，可以查閱，且強調外交部網站訊息按照「相關管理規定」進行更新，毛寧並對秦剛下落指出「我沒有可以提供的信息」。

毛寧27日下午繼而指出，有關任免消息都已及時發布，一貫反對對這個事情進行「惡意炒作」。她並且未正面回應秦剛是否仍為外交官的問題、且對於外交部官網並未更新部長訊息，仍表示將按照「相關管理規定」即時更新。至於更新後會否保留秦剛報導，她則指出「更新後請你關注」；對於秦剛是否與王毅 有工作交接？毛寧則指「中國外交工作始終在黨中央的集中、統一領導下開展」。

秦剛曾擔任中國駐英使館公使、中國駐美大使，據本報記者查閱中國駐美使館官網、駐英使館官網消息，秦剛目前仍有相關的訊息在官網上，且中國駐美大使館官網「歷任駐美大使」欄位，也仍能見到秦剛名列其中。

這形成同樣是中國外交系統，駐外使館官網有秦剛、中國外交部官網卻沒有秦剛的奇特景象。

同時，秦剛25日被中國全國人大常委會宣布免去兼任的外長職務，但官方仍保留秦剛的國務委員一職。國務委員在中國相當於副國級的「黨和國家領導人」，層級高於外長，目前中國國務院官網仍顯示秦剛是國務委員，且指他現任中共二十屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員，但已刪除先前「外交部部長」的描述。

此前在2023年3月12日，秦剛在中國14屆全國人大第一次會議第五次全體會議當中，當選為國務委員，他獲得2,944票贊成，0票棄權，2票反對。