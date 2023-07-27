秦剛仍保留國務委員 金融時報：料之後會公布秦剛受查

秦剛不再是秦部長，但仍是秦國委，分析稱他令習近平生了氣，但沒有傷到習近平的心。（美聯社）

秦剛 被免去中國外交部長職位，但迄今仍保留國務委員一職，即仍屬於黨和國家領導人。金融時報引述專家表示，這可能反映秦剛事件未有最終定案，但之後可能是公布秦剛正接受調查。

秦剛在公眾視野消失一個月後，25日中國14屆全國人大常委會第四次會議決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命中共 中央外事辦主任王毅 為外交部長。

秦剛目前仍是中國國務委員。

金融時報26日報導，研究中國菁英政治的諮詢公司Cercius Group執行長帕耶特（Alex Payette）表示，秦剛仍未從中國國務委員一職中消失，可能代表秦剛事件未有最終定案。

澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）東亞事務高級研究員馬利德（Richard McGregor）表示，秦剛仍然留任國務委員可能只是一個程序，下個公布可能來自中共中央紀律檢查委員會指秦剛正被調查。

馬利德表示，不論秦剛事件再有什麼進展，秦剛個人已被羞辱，他消失得無影無蹤，沒有人被允許解釋他發生什麼事，而他也在中國外交部官網消失了。

秦剛被免去外交部長一職後，中國外交部官網迅速移除與秦剛有關的訊息，目前在外交部長介紹欄中，呈現「信息更新中」。

報導表示，一些中國媒體和審查制度專家將秦剛從中國外交部官網被清除，與1960至1970年代的文化大革命比較，當時被毛澤東清洗的官員經常從國家的照片紀錄中消失。

總部設於美國的「中國傳媒研究計畫」（China Media Project）專家表示，一些有關秦剛的資訊仍可以在其它中國官方網站或商業媒體找到，反映中國外交部內部似乎正出現一場動盪。

此外，報導又指出，分析認為目前由王毅擔任中國外交部長，是反映中國國家主席習近平嘗試向外展示在國際動盪的環境下，中國外交的穩定性。

王毅除了要修補中美關係外，還要處理西方國家不滿中國在俄烏戰爭中支持俄羅斯，以及推動中國在中東的部署。

英國諾丁罕大學（Nottingham University）的中國專家蘇利文（Jonathan Sullivan）說，王毅是一個可靠的人，在政治上很可靠，相信他至少會擔任外交部長到明年「兩會」。