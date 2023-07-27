沒了秦剛… 中國「戰狼外交」風格不受影響

秦剛的升官被形容像坐火箭，但也創下最快被拔外長的紀錄，包括權力鬥爭在內的各種傳言不斷。圖為秦剛今年1月在埃及訪問時的畫面。（美聯社）

美聯社26日指出，中國言詞犀利的外交部長秦剛 雖被免職，但他是中國國家主席習近平 用以宣傳戰狼外交的代言人；秦剛曾警告說與美國「衝突對峙」，代價是「人類的未來」，這種外交風格估計會沿續下去。

秦剛去職一事，恰逢中國經濟遭遇挑戰，與西方國家關係緊張，但中國也在尋求克服以西方為首的經濟秩序。

歸根結底，秦剛的下場反映出他以習近平為靠山；習近平集權的程度，是1960年代毛澤東以來僅見；57歲的秦剛能快速崛起，由外交部發言人升任為駐美大使、外交部長，靠的都是習近平撐腰。

倫敦大學亞非學院主任曾銳生(Steve Tsang)長期研究中國高層動態，他表示秦剛真正的問題，在他空降外交部長全靠習近平，反映出習的判斷拙劣，也正因如此，才會花這麼久時間，把秦剛拔官。

曾銳生表示，習近平並未失去掌控權，但中共黨內私下反習勢力必定汲取到教訓，了解習的弱點；秦剛出事以前，習不管對錯都流露出決斷力，但秦剛事件不由習近平決定，必定讓他極為尷尬。

秦剛的前任王毅 被指定兼任部長；王毅目前在習手下擔任中央外事工作委員會辦公室主任。

美聯社分析，中國政策由黨指揮，而非政府；外交部長實為辦事員。但外交部長相當有面子；秦剛與習近平同為紅二代，才能在中共官僚階層殺到割喉的圈子占據優勢。秦剛雖被拔掉外交部長，但仍列居內閣級的國務委員，在在顯示他的政治前途還沒走到底。

中國外交部發言人毛寧26日被問到秦剛去職一事僅表示無可奉告，外交部網站把秦剛資訊拿掉，只是「按相關規定更新」。至於中美關係，她表示兩國應在多層級維持對話、接洽，這一點維持不變。