又「毛寧兩可」？秦剛被拔外長 中外交部發言人：我沒更多信息

外交部發言人毛寧近日來的例行國際記者會，不斷被記者追問秦剛現況，最常回覆的是請記者看外交部官網或新華社，再來就是沒有資料可以說明。（美聯社）

中國國務委員秦剛 25日被免去外交部長，成為中共史上任期最短的外長。中國外交部發言人毛寧26日在例行記者會面對外國媒體連番追問免職原因，一再拒絕評論，只重複強調，「新華社已經發布消息，建議大家查閱，我沒有更多信息」。她甚至一度反問記者，「你了解到了什麼？學到了什麼？」

南華早報則從另一角度，引述香港浸會大學副教授閭丘露薇(Rose Luqiu Luwei)的看法表示，網路審查機構面對網路及坊間有關「秦剛失寵」的各種揣測和評論，並未多加干預或處理，很可能是缺乏關於如何控制公眾言論的明確指示；這位前鳳凰衛視記者表示：「我認為社群媒體 平台還沒有收到高層指示。」

截至26日上午，中國外交部網站所有提及秦剛的內容均已被刪除。搜索他的名字沒有結果，有關他之前擔任外長時期的相關活動文章頁面則顯示，該頁面「不存在或已被刪除」。但秦剛的名字確實出現在其他中國政府網站上，包括國務院 、商務部和官方媒體在內。

面對外國媒體輪流追問秦剛為何只當了207天外長就被免職、現在人在何方、是否接受貪腐調查、如何評價他的任內工作表現等各種相關問題，毛寧26日在例行記者會中不斷迴避，最後還統一回覆表示：「關於中國外交部長的任免，新華社已經發布了消息，十四屆全國人大常委會第四次會議有關決定和中華人民共和國主席令表示得很清楚，建議大家查閱，我沒有更多的信息」。

在被問到王毅回鍋擔任外長是屬於過渡期安排還是長期安排？外交部網站為何刪除所有和秦剛有關訊息？毛寧只表示，外交部網站訊息是「根據有關管理規定」更新。

會上有記者問毛寧當局是否從此事件學習到了什麼？毛寧一度反問記者「你學習到了什麼」。

新華社25日晚間授權發布的秦剛遭免職消息，並未說明免職原因。官方除了未具體說明的「健康原因」外，始終沒有給出任何解釋。許多對於秦剛離職可能原因的評論，從私人事務、婚外情、到嚴重政治不當行為，都在包括「微博」在內的社群媒體和新聞媒體流傳。

中國傳媒研究計畫主任班志遠(David Bandurski)表示，「中國外長失蹤的整個故事讓外部觀察家感到困惑，是可以理解的；但我們也意識到大家真的不該感到困惑。此事提醒人們，當今中國政治一如既往，是披著神秘面紗地運作。」