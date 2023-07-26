前白俄外交官：秦剛展現忠誠 曾為習近平「半夜數台階」

中國外長秦剛日前遭免職，由王毅兼任。（路透）

中國國務委員秦剛 遭拔除外長一職，他先前升官速度罕見，前白俄羅斯 外交官透露，與向習近平 展示忠誠與能力有關；例如秦剛曾半夜要求到博物館數台階，就為了知道習走到哪一步音樂會響起。

美國之音今天報導，前白俄羅斯外交部一等秘書斯倫金（Pavel Slunkin）曾在2015年中國國家主席習近平對白俄羅斯進行國是訪問期間，與時任中國外交部禮賓司司長的秦剛有過頻繁交往。他認為秦剛快速升遷的秘密可能與其擔任禮賓司司長期間，有機會近距離向習近平展示其忠誠與能力有關。

斯倫金回憶，當時秦剛為了確保習近平第二天的訪問行程萬無一失，半夜2點致電要求再次檢查習近平次日要參觀的博物館。

斯倫金說，「我的第一反應是我認為這是不可能的，因此他們就聯繫我的老闆，而我的老闆同意了。所以最後叫醒了博物館副館長，帶領了我們前去打開了博物館。」

令斯倫金驚訝的是，中國外交官們要數第二天習近平走的台階有多少步，提問「習主席到底走到了哪一步音樂會響起？」，斯倫金確信沒有人能真正回答這個問題。因此只能隨便指向一個台階，說就是這個。

匪夷所思的是，中國外交官們認真地把這記在筆記本。他們記下了當習近平走到多少個台階時音樂應該響起的時間。

到了第二天，顯然音樂響起的實際情況不是這樣的，斯倫金說，當然不是晚上指的那個台階，但一切都進行得非常順利和合理，顯然他們只需要向老闆表明，準備工作是最理想的，他們考慮到了這些特殊的微小的細節，並且工作很有效，一切都以盡可能高的水準做好了準備。

斯倫金認為，秦剛擔任禮賓司長為他提供了一種非常特殊的機會，讓他可以接近習近平，以展示他是多麼忠誠、多麼高效、多麼優秀；在那些保守的國家，這種與領導人的接近，這種在領導人耳邊低語的機會，是秦剛職場升遷的秘密之一。

中國14屆全國人大常委會第四次會議7月25日決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命中共中央外事辦主任王毅為外交部長。

秦剛出任外長前曾擔任駐美大使15個月，但美國媒體認為華府政壇想念他的人恐怕不多。

政治新聞機構Politico報導指出，他「易怒對話者」的性格在華府人盡皆知；美國國家安全會議（NSC）負責打擊恐怖主義的副國家安全顧問前助理古柏（Zack Cooper）表示，華府的共識是，「秦剛特別難相處，並非是個很有效率的大使」。

非營利機構「捍衛民主基金會」資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）說，根據曾與秦剛會面過的基金會成員說法，秦剛是「典型的照章辦事、照本宣科的人，光當習近平的應聲蟲，且不花時間發展人際關係」。