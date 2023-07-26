王毅回鍋中外長屬「過渡性安排」港媒：這3人仍可能接棒

中國外長秦剛日前遭免職，由王毅兼任。（美聯社）

港媒分析，中共 中央外事工作委員會辦公室主任王毅 接替秦剛 重任外交部長，只是北京中央的過渡性安排，目的是穩住局面。王毅重任外長後，預料將再次擔任港澳工作領導小組副組長。

港媒今天刊文表示，王毅過去擔任國務委員兼外長期間，已是港澳小組副組長，去年香港回歸25週年還陪同中國國家主席習近平到港考察。

今年3月人大和政協「兩會」之後，中共政治局常委丁薛祥兼任港澳小組組長，副組長有5人，包括身兼國務委員的秦剛。如今秦剛被免去外長職務，換言之，他當了4個月副組長之後，又交給王毅。

文章並指出，秦剛「神隱」1個月，真相撲朔迷離，但卸任外長並不令人意外，畢竟外長是國家的門面，長期「失蹤」不僅影響大國外交，而且各種傳言滿天飛，也影響國家形象。

文章表示，外界此前猜測接替秦剛的熱門外長人選有中共中央對外聯絡部部長劉建超、外交部副部長馬朝旭、中央國家安全委員會辦公室常務副主任劉海星，沒料到王毅重操舊業。

據分析，北京中央不但需要王毅這位外交老將重返第一線，以穩住局面，同時有了秦剛的「前車之鑑」，今後考核外長人選時也會更加審慎，保證「萬無一失」。

而王毅已經70高齡，一般相信只是過渡性安排，兼任外長一段時間之後就可能交棒給劉建超、馬朝旭和劉海星其中一人。