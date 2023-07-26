我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

科州「美國學院」倒閉 教育部宣布：1.3億聯邦學貸免還

王毅回鍋中外長屬「過渡性安排」港媒：這3人仍可能接棒

中央社／香港27日電
中國外長秦剛日前遭免職，由王毅兼任。（美聯社）
中國外長秦剛日前遭免職，由王毅兼任。（美聯社）

港媒分析，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅接替秦剛重任外交部長，只是北京中央的過渡性安排，目的是穩住局面。王毅重任外長後，預料將再次擔任港澳工作領導小組副組長。

港媒今天刊文表示，王毅過去擔任國務委員兼外長期間，已是港澳小組副組長，去年香港回歸25週年還陪同中國國家主席習近平到港考察。

今年3月人大和政協「兩會」之後，中共政治局常委丁薛祥兼任港澳小組組長，副組長有5人，包括身兼國務委員的秦剛。如今秦剛被免去外長職務，換言之，他當了4個月副組長之後，又交給王毅。

文章並指出，秦剛「神隱」1個月，真相撲朔迷離，但卸任外長並不令人意外，畢竟外長是國家的門面，長期「失蹤」不僅影響大國外交，而且各種傳言滿天飛，也影響國家形象。

文章表示，外界此前猜測接替秦剛的熱門外長人選有中共中央對外聯絡部部長劉建超、外交部副部長馬朝旭、中央國家安全委員會辦公室常務副主任劉海星，沒料到王毅重操舊業。

據分析，北京中央不但需要王毅這位外交老將重返第一線，以穩住局面，同時有了秦剛的「前車之鑑」，今後考核外長人選時也會更加審慎，保證「萬無一失」。

而王毅已經70高齡，一般相信只是過渡性安排，兼任外長一段時間之後就可能交棒給劉建超、馬朝旭和劉海星其中一人。

王毅 秦剛 中共

上一則

中國外交部網站「外長仍在更新」稱王毅外事辦主任

下一則

前白俄外交官：秦剛展現忠誠 曾為習近平「半夜數台階」

延伸閱讀

中國外交部網站「外長仍在更新」稱王毅外事辦主任

中國外交部網站「外長仍在更新」稱王毅外事辦主任
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
影／西方媒體連番追問 中國外交部避談秦剛免職原因

影／西方媒體連番追問 中國外交部避談秦剛免職原因
秦剛消失1個月後被免職：中國最短命外長 會衝擊習近平嗎？

秦剛消失1個月後被免職：中國最短命外長 會衝擊習近平嗎？

熱門新聞

中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美