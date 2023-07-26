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中國外交部網站「外長仍在更新」稱王毅外事辦主任

中央社／台北27日電
中國外交部官網的部長欄也未更改為王毅，仍顯示「信息更新中」。(網頁截圖)
中國外交部官網的部長欄也未更改為王毅，仍顯示「信息更新中」。(網頁截圖)

中國全國人大常委會昨天決定王毅回任外交部長，接替前任部長秦剛。但截至美東時間26日晚上9時，中國官媒仍稱呼王毅為中共中央外辦主任，而中國外交部官網的部長欄也未更改為王毅，仍顯示「信息更新中」。

相形之下，中國人民銀行官網目前已將行長更改為潘功勝。潘功勝與王毅昨天同時被全國人大常委會第四次會議決定接任人行行長及外交部長。

王毅被宣布回任外交部長時，仍在南非訪問。據官媒中國環球電視網（CGTN）下午近4時的報導，王毅搭乘的專機已抵達土耳其首都安卡拉，在步下舷梯時與土耳其官員及中國駐當地人員握手致意，隨即登車。

這一消息隨後被中國大小媒體轉發。但在報導中，對王毅的稱呼仍是「中央外辦主任」，並未加上「外交部長」的新職銜。

有看法認為，王毅可能要到出訪行程結束返國後，才會正式接任外長，而土耳其是他這次出訪的最後一站。根據報導，王毅在當地的行程只有1天，預定明天結束。

中國外交部19日已宣布，由王毅出席24至25日在南非約翰尼斯堡舉行的第13次金磚國家安全事務高級代表會議，並在會議前後訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其等國。這項宣布，當時持續加深了外界對秦剛動向的揣測。

而在稍早，中共官媒今天上午對王毅南非行程的相關報導，也同樣稱呼他為「中共中央外辦主任」。

昨晚公布秦剛被免去外長職務並由王毅回任後，中國外交部官網已迅速移除與秦剛有關的訊息。但在外交部長一欄中，直到發稿仍顯示「信息更新中」，並未更新為王毅。

土耳其總統厄多安當地時間26日會見中共中央外辦主任王毅。（新華社）
土耳其總統厄多安當地時間26日會見中共中央外辦主任王毅。（新華社）

王毅 秦剛 土耳其

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