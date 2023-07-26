西方媒體連番追問 中國外交部避談秦剛免職原因

中國外交部發言人毛寧26日在例行記者會。（路透）

秦剛 昨天被免去中國外交部長職務，迄今依然下落不明。外媒今天在中國外交部例行記者會連番追問他被免職的原因，但中國外交部發言人毛寧始終未正面說明，甚至還反問記者「學到了什麼？」。

美國之音（VOA）報導，秦剛任職外長僅半年多的時間，閃電去職引起外界各種臆測。今天下午的記者會上，許多外媒提出相關問題，毛寧對此表示：「關於中國外交部長的任免，新華社已經發布了消息，十四屆全國人大常委會第四次會議有關決定和中華人 民共和國主席令表示得很清楚，建議大家查閱，我沒有更多的信息」。

新華社昨晚間授權發布秦剛遭免職的消息，但是沒有說明原因。

對於毛寧一再以新華社報導已經表達得非常清楚作為官式回應，路透社記者提問：「對我們來說（新華社報導）還是不太清楚，他（秦剛）不是外長這件事情為什麼你覺得清楚？清楚在哪裡？」

毛寧對此莞爾一笑回應說：「我已經回答過這個問題，新華社已經發布了消息，除此之外我沒有更多消息」。

路透社記者又追問：「中國政府希望外界通過秦剛最近的事情暸解什麼？學到什麼？」。毛寧回稱這個取決於大家，後來又說：「這是中國政府可以決定的嗎？我們只是正常發布信息」。她還反問記者：「我能夠問你嗎？你暸解到什麼？學到了什麼？」。

當被問到作為發言人如何評價秦剛擔任外交部長這7個月的工作？毛寧略顯結巴表示：「我可能不是回答這個問題的合適人選，我覺得我不適合作出評價」。

在場外媒又陸續提問秦剛是否在接受腐敗調查？目前人在哪裡？毛寧僅表示沒有訊息可以提供。

秦剛昨晚被免職後，中國外交部網站關於外交部長的欄目迄今仍顯示「信息更新中」，他的過往活動紀錄全被刪除，也未公布回任外長王毅 的相關資料。

在被問到王毅任外長屬於過渡期安排還是長期安排？外交部網站為什麼刪除了所有和秦剛有關的訊息？毛寧回應稱，關於外長人選的問題沒有可以提供的訊息，至於外交部網站的訊息是「根據有關管理規定」進行更新。

秦剛雖然被免去外長職務，但仍保留國務委員職務。最後被問到擔任中國國務委員跟外交部長權責如何畫分？毛寧則說，這個問題超出了她能回答的範圍。