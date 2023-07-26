西方媒體連番追問 中國外交部避談秦剛免職原因
秦剛昨天被免去中國外交部長職務，迄今依然下落不明。外媒今天在中國外交部例行記者會連番追問他被免職的原因，但中國外交部發言人毛寧始終未正面說明，甚至還反問記者「學到了什麼？」。
美國之音（VOA）報導，秦剛任職外長僅半年多的時間，閃電去職引起外界各種臆測。今天下午的記者會上，許多外媒提出相關問題，毛寧對此表示：「關於中國外交部長的任免，新華社已經發布了消息，十四屆全國人大常委會第四次會議有關決定和中華人民共和國主席令表示得很清楚，建議大家查閱，我沒有更多的信息」。
新華社昨晚間授權發布秦剛遭免職的消息，但是沒有說明原因。
對於毛寧一再以新華社報導已經表達得非常清楚作為官式回應，路透社記者提問：「對我們來說（新華社報導）還是不太清楚，他（秦剛）不是外長這件事情為什麼你覺得清楚？清楚在哪裡？」
毛寧對此莞爾一笑回應說：「我已經回答過這個問題，新華社已經發布了消息，除此之外我沒有更多消息」。
路透社記者又追問：「中國政府希望外界通過秦剛最近的事情暸解什麼？學到什麼？」。毛寧回稱這個取決於大家，後來又說：「這是中國政府可以決定的嗎？我們只是正常發布信息」。她還反問記者：「我能夠問你嗎？你暸解到什麼？學到了什麼？」。
當被問到作為發言人如何評價秦剛擔任外交部長這7個月的工作？毛寧略顯結巴表示：「我可能不是回答這個問題的合適人選，我覺得我不適合作出評價」。
在場外媒又陸續提問秦剛是否在接受腐敗調查？目前人在哪裡？毛寧僅表示沒有訊息可以提供。
秦剛昨晚被免職後，中國外交部網站關於外交部長的欄目迄今仍顯示「信息更新中」，他的過往活動紀錄全被刪除，也未公布回任外長王毅的相關資料。
在被問到王毅任外長屬於過渡期安排還是長期安排？外交部網站為什麼刪除了所有和秦剛有關的訊息？毛寧回應稱，關於外長人選的問題沒有可以提供的訊息，至於外交部網站的訊息是「根據有關管理規定」進行更新。
秦剛雖然被免去外長職務，但仍保留國務委員職務。最後被問到擔任中國國務委員跟外交部長權責如何畫分？毛寧則說，這個問題超出了她能回答的範圍。
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