秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

中國外交部長秦剛 「消失」一個月後，25日確定被免去外長職務。過去有傳聞稱秦剛因生病才消失於公眾面前，在秦剛被免職後，網路上隨後流傳一張秦剛6月初參加國務院 會議的照片，可見秦剛垂頭無力，背部倚靠在椅背上，無精打采、心事重重的模樣，引起網友熱議。

中共當局25日發出的消息，僅簡要提及外長人事異動，並未對外界說明秦剛被免去外長職務的緣由。秦剛究竟為何「神隱」、為何被免職仍是國際輿論追逐的焦點。

綜合港媒報導，這張照片出處自中國國務院於6月9日舉辦「國務院第二次專題學習」會議，由中國官媒新華社發出的報導內容。

根據報導，這場會議是以深入學習貫徹習近平總書記關於主題教育的重要講話和指示批示精神，結合履職3個月來的工作和調研情況，深入交流學習體會，研究謀劃進一步做好工作的思路舉措。

當天會議由中國國務院總理李強 主持，國務院副總理和國務委員作交流發言。照片除了秦剛與李強，還可見到副總理丁薛祥、何立峰，國務委員兼國防部長李尚福，國務委員吳政隆、諶貽琴等人，

不過照片中，當其他國務院成員挺起腰桿、坐在椅子前緣三分之一，在會議桌上抄寫筆記時，秦剛的背部卻是靠著椅背，雙手與頭部低垂，疑似是將筆記紙放在腿上抄寫，模樣看起來好似垂頭養神，精神極差。

從央視新聞發布的影音報導也可發現，秦剛雖將公文袋放置於會議桌上，但整個人往後傾斜，倚靠在椅背上，坐姿不正。

照片被翻出之後也引起全球媒體與輿論關注，有人說，「秦剛當時就生病了？」也有人說秦剛在會議上「這態度，很微妙」。