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秦剛成「最短命外長」西方媒體：習近平政權不穩？

記者胡玉立／綜合報導
秦剛(右)甫任中國外長七個月就被免職，成為中共歷來任期最短的外長，顯示習近平政權不穩的跡象。圖為去年5月秦剛擔任中國駐美大使，參訪喬州三一重工廠與員工自拍。(中新社)
秦剛(右)甫任中國外長七個月就被免職，成為中共歷來任期最短的外長，顯示習近平政權不穩的跡象。圖為去年5月秦剛擔任中國駐美大使，參訪喬州三一重工廠與員工自拍。(中新社)

中國外交部長秦剛失蹤一個月後，確定被免去外長職務。外國媒體引述觀察人士指出，深受中國領導人習近平信任者被免職，可能是習近平政權不穩定的跡象；也有學者表示，此事凸顯中國當前政治體系的不透明性、不可預測性以及「沒有人是不可或缺的」；另有專家分析，習近平權力太大，「國王人馬」突然落馬，可能會讓他顏面無光，但不會受到太太傷害。

英國衛報(The Guardian)指出，秦剛甫任外長七個月就被免職，成為中共歷來任期最短的外長；但在25日匆忙召開的全國人民代表大會常務委員會會議中，確認他仍將留在國務院，國務委員一職並未被免除。牛津大學中國政治學教授藍夢琳(Patricia Thornton)表示，秦剛仍留在國務院的事實顯示，對他的調查仍在進行中，但「有足以解除他外長職務的擔憂」。

「中國高層官員發生任何異狀，都會被懷疑是不是他們與最高領導人關係惡化或是否政治不穩定跡象，」曾在中國媒體擔任過編輯的鄧聿文向有線電視新聞網(CNN)表示，「秦剛是習近平一手提拔的，他的任何問題都會為習近平帶來不好的影響，表示習近平挑了一個不合適的人選」。

電子媒體「外國人看中國」(Sinocism)作者利明璋(Bill Bishop)分析，若官方最終以健康因素為解職理由，在意料之中；因為只要扯上違反紀律，都會讓拔擢秦剛的習近平「顏面無光」。

秦剛最後一次露面是6月25日，從此在人們視野中消失，外界的傳言包括他可能有婚外情，在美國有私生子或捲入腐敗醜聞。社群媒體謠言被允許大肆傳播的事實，讓一些人相信，秦剛已失去黨內精英青睞。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎(Ja Ian Chong)告訴路透，「圍繞秦剛的事態發展顯示，沒有人不可或缺。它還凸顯了當前中國政治體系的不透明性和不可預測性，甚至是任意性」。

秦剛 習近平 國務院

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