Politico：秦剛難相處華府人盡皆知 沒多少人會想他

秦剛擔任駐美大使期間是出了名的「難相處」。（路透）

中國國務委員兼外交部長秦剛 「消失」一個月後遭免去兼任的外長職務，由於他之前擔任駐美大使期間是出了名的「難相處」，美國媒體今天指出，華府 政壇想念他的人恐怕不多。

秦剛自6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，迄今一個月未公開露面，導致流言四起，全球媒體也高度關注。

中國14屆全國人大常委會第四次會議7月25日決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命中共中央外事辦主任王毅 為外交部長。任免消息簡短，未提及秦剛遭免職的原因。

政治新聞機構Politico報導指出，秦剛接任外長之前曾任駐美大使15個月，「易怒對話者」的性格在華府人盡皆知，且拜登政府每次都久久才點頭讓他與高階官員會面，讓他駐美任期頗為辛苦。

國家安全會議（NSC）負責打擊恐怖主義的副國家安全顧問前助理古柏（Zack Cooper）表示，華府的共識是，「秦剛特別難相處，並非是個很有效率的大使」，而秦剛走後「美中難題並沒有就缺了一個重要關鍵，反而可能是消除了一個障礙」。

非營利機構「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）說，根據曾與時任大使秦剛會面過的基金會成員說法，秦剛是「典型的照章辦事、照本宣科的人，光當（中國國家主席）習近平的應聲蟲，且不花時間發展人際關係」。

不過認識秦剛的美國政界人士中，也非人人都暗自欣喜他丟了官。2021年在華府一場活動中結識秦剛的企業顧問葛洛佛（Juleanna Glover）表示，秦剛「研究了美國制度數十年。對一個有這種專業程度的人來說，沒有發揮作用的餘地，對美中關係而言是一種損失」。

秦剛遭免職後，由王毅回鍋重掌他早在2013年起就做了10年的外長職位，這或許能平息各界對中國外交部動盪的關切。

不過，王毅也有著「強悍」的名聲。本月初，他才因敦促日本和韓國發展一個遠離美國、基於「亞洲價值」的「戰略自主」意識，而引發譁然。

眾院外交事務委員會主席、共和黨籍德州聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）說：「我警告拜登政府切勿對接觸中共官員抱持太大希望，因為這顯示出他們說變就變。」

前美國駐中國大使鮑卡斯（Max Baucus）則認為，從秦剛與習近平的關係仍不足以保護他免於「消失」和「免職」的命運看來，恐象徵著習近平政府恐出現更多動盪。

他說，北京各方的「寶劍已暗中出鞘」。