我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美中國月嫂搶手 月薪可達萬元 懷孕第八周前須搶訂

從亞歷桑納走私178噸回收物資 加州1家8口涉詐760萬

王毅破天荒回鍋外長 對內整頓人事 對外重塑外交關係

本報記者陳言喬
秦剛下台，王毅回鍋重任外長。（路透）
秦剛下台，王毅回鍋重任外長。（路透）

秦剛下台，王毅回鍋重任外長，這是中共史上前所未見的外交人事安排。王毅的回鍋有對內與對外作用，一是整頓外交部內人事傾軋；二是藉王毅的老成持重，改善當前中國的對外關係。

中共外交部是國務院排名第一大部，重要性不言可喻，秦剛以坐火箭之姿從駐美大使到外長再到國務委員，羨煞官場多少人，他是「國王人馬」，下面一堆人攀附這個新貴，但也讓許多按部就班的官員心生不滿，尤其是外交部老部長王毅的人馬，內部相互傾軋傳聞不斷。

秦剛久未出現，眾人認為他已出局並開始猜測接替人選，早前傳聞人選有：中共中央對外聯絡部長劉建超、外交部常務副部長馬朝旭、以及駐美大使謝鋒等。但謝鋒剛任駐美大使未久；馬朝旭因為與李克強有學長學弟關係（北大幫），未獲習近平信任；劉建超早於八年前就離開外交部，不一定能擺平內部紛爭。

「攘外必先安內」，當前整頓外交部內部為北京頭等大事，王毅回鍋部長，這是重要因素之一。對外部分，近年中國遭受以美國為首的西方國家圍堵打壓，中國外交處境面臨近年來罕見的被動困境，重新檢視對外關係，一個穩定和緩的外交環境對中國最有利，適度的「戰狼外交」或可能面臨調整。

王毅素以從容淡定、圓融溝通著稱，他在駐日大使期間結交許多日本友人，當時也是中日關係較好時期；他在擔任國台辦主任期間，也與台灣建立一定情誼。雖然他在擔任外長的後半期面對美國打壓，採取高姿態回擊，但這更多是回應「內部需要」。

在秦剛「消失」期間，王毅其實已完全肩負起諸多外長的工作。王毅以近70歲之齡回鍋任外長，目前正穿梭於亞非等傳統友邦，持續鞏固邦誼以緩解西方圍堵壓力，王毅的涉外能力是當前中國所需要，且暫無合適人選可取代。

王毅 秦剛 中共

上一則

中外長換人 布林肯盼與王毅好好合作：願秦剛沒事

下一則

中外長罕見神隱逾月 間諜疑雲交織緋聞 海外熱議

延伸閱讀

新聞分析／王毅回鍋外長 整頓人事重塑外交

新聞分析／王毅回鍋外長 整頓人事重塑外交
布林肯：換秦剛是北京主權決定 期望再與王毅好好合作

布林肯：換秦剛是北京主權決定 期望再與王毅好好合作
秦剛被免在即 中國外交部發言人不提現任外長是誰

秦剛被免在即 中國外交部發言人不提現任外長是誰
中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

熱門新聞

中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

2023-07-22 11:37
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00
中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。（路透）

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

2023-07-25 16:08
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面。（路透）

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

2023-07-20 20:21

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費
12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛
秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大