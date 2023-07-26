王毅破天荒回鍋外長 對內整頓人事 對外重塑外交關係

秦剛下台，王毅回鍋重任外長。（路透）

秦剛 下台，王毅 回鍋重任外長，這是中共 史上前所未見的外交人事安排。王毅的回鍋有對內與對外作用，一是整頓外交部內人事傾軋；二是藉王毅的老成持重，改善當前中國的對外關係。

中共外交部是國務院排名第一大部，重要性不言可喻，秦剛以坐火箭之姿從駐美大使到外長再到國務委員，羨煞官場多少人，他是「國王人馬」，下面一堆人攀附這個新貴，但也讓許多按部就班的官員心生不滿，尤其是外交部老部長王毅的人馬，內部相互傾軋傳聞不斷。

秦剛久未出現，眾人認為他已出局並開始猜測接替人選，早前傳聞人選有：中共中央對外聯絡部長劉建超、外交部常務副部長馬朝旭、以及駐美大使謝鋒等。但謝鋒剛任駐美大使未久；馬朝旭因為與李克強有學長學弟關係（北大幫），未獲習近平信任；劉建超早於八年前就離開外交部，不一定能擺平內部紛爭。

「攘外必先安內」，當前整頓外交部內部為北京頭等大事，王毅回鍋部長，這是重要因素之一。對外部分，近年中國遭受以美國為首的西方國家圍堵打壓，中國外交處境面臨近年來罕見的被動困境，重新檢視對外關係，一個穩定和緩的外交環境對中國最有利，適度的「戰狼外交」或可能面臨調整。

王毅素以從容淡定、圓融溝通著稱，他在駐日大使期間結交許多日本友人，當時也是中日關係較好時期；他在擔任國台辦主任期間，也與台灣建立一定情誼。雖然他在擔任外長的後半期面對美國打壓，採取高姿態回擊，但這更多是回應「內部需要」。

在秦剛「消失」期間，王毅其實已完全肩負起諸多外長的工作。王毅以近70歲之齡回鍋任外長，目前正穿梭於亞非等傳統友邦，持續鞏固邦誼以緩解西方圍堵壓力，王毅的涉外能力是當前中國所需要，且暫無合適人選可取代。