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中外長罕見神隱逾月 間諜疑雲交織緋聞 海外熱議

本報系記者 賴錦宏
秦剛因「不明原因」被拔除外交部長職位，成為中國政壇爬升最快的高官、卻也是最短命的外交部長。（美聯社）
秦剛因「不明原因」被拔除外交部長職位，成為中國政壇爬升最快的高官、卻也是最短命的外交部長。（美聯社）

中國前外長秦剛神隱一個月，外交部曾說他因健康問題，無法出席國際會議，各種猜測紛至沓來。其中，最引人關注的是秦剛在任駐美大使期間，因未能阻止火箭軍司令李玉超的兒子洩密事件，受到牽連。此外還有海外熱傳，他與鳳凰主播傅曉田私生子傳聞。

此前北京有傳聞，傅曉田已被扣留審查，而涉及間諜案的人不只秦剛一人，有關部門還在擴大調查中。消息稱，許多人以為傅曉田在美國，因其微博曬出娃兒和家人照片，場景似都在美國，但其實她早已回到中國。而與傅曉田相關人員都受到審查，有關部門還嚴查外交系統高層「被滲透」的情況。

傅曉田微博的更新停留在今年4月11日。而秦剛最後一次出現在公眾視野是在6月25日。

海外消息稱，秦剛涉及火箭軍相關案件，指他在任駐美大使期間，沒能阻止火箭軍司令在美留學的兒子洩密，但目前還沒相關聯的證據，至今也沒有得到北京官方證實。

秦剛能在短短三個月時間，從副部級升為副國級高官，北京官員解讀，秦剛在外交部任內表現，深獲習近平的信任，願意破格委以重任。

既不是政治站錯隊，也和火箭軍傳聞無關，若僅只是和女主播傳緋聞，就讓副國級官員去職，似乎不可能。但如果秦剛涉及間諜案，那問題的性質就不同了。今年7月中國正式施行新修訂的反間諜法，北京對間諜行為極可能擴大定義。倘若涉國家安全，那就非憑國家領導人的信任或紅三代身分，斷定能否保住的問題了。

秦剛 北京 間諜

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