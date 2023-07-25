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中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

中央社紐約25日專電
中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。（路透）
中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。（路透）

中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。曾任國務院亞太助卿的羅素說，此事凸顯北京高層識人不明，很難堪；接任外長的王毅經驗老到，能替高層物色接班人爭取時間。

57歲的秦剛近一個月未公開露面，引發諸多揣測。中國全國人民代表大會常務委員會25日集會，決定免去國務委員秦剛兼任的外長一職，由中共黨內位階更高的中央外事工作委員會辦公室主任王毅接替。任免消息簡短，未提及秦剛遭免職的原因。

秦剛曾任中國外交部發言人、外派英國，2021年7月出任中國駐美大使，隔年底升任外長，隨後躍升為「黨和國家領導人」之列的國務委員。外界普遍認為他深受中共總書記習近平賞識，仕途才如此順遂。

如今秦剛因不明原因丟官，美國智庫亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Daniel Russel）書面分析寫道，秦剛失勢與他破格晉升同樣意外又突然。由於兩者都歸因於中國領導人，這次事件將被視為高層識人不明，很難堪。

秦剛被拔官後，69歲的王毅重操舊業，接下從2013年起擔任近10年的中國外長。

曾與王毅交手的羅素形容，王毅經驗老到、作風穩健，但中國外交正處於積極進取時期，王毅只有一雙手，卻要同時處理中共中央外事辦主任、中國外長等職務，負擔沉重。

羅素說：「他（王毅）的回鍋至少替高層思考哪些競爭者可被信任接下位階較低的外長爭取時間。」

ASPI執行主任、中國分析中心（Center for China Analysis）資深研究員但若雲（Rorry Daniels）表示，王毅是現階段接替秦剛的不二人選。多場重要國際會議即將舉行，習近平屬意由人脈夠廣的人處理，特別是前景不明的時期，中國希望外長具延續性和可預測性。

王毅職業外交生涯近40年，曾於2008年至2013年擔任中國國務院台灣事務辦公室主任，在兩岸民間「大交流」時期累積對台工作經驗。

但若雲說，王毅具備處理兩岸事務的深厚背景，台灣選戰加溫、兩岸關係前景變數增加之際，由王毅出面與其他國家官員討論台灣議題是「顯著加分」。但王毅接任中國外長究竟是長期任命，還是在其他人準備接棒時補缺，仍待觀察。

王毅 秦剛 中共

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