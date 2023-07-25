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美國南方司令部司令：中國影響已進入紅色警戒區

中國外交部官網 秦剛的部長資料已被清空

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

編譯周辰陽／即時報導
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。

電子報「外國人看中國」（Sinocism）作者利明璋（Bill Bishop）分析：「如果官方最終以健康因素為解職理由，這是意料中事，因為如果扯上行為紀律，無論是什麼事，都會讓不次拔擢秦剛的習近平顏面無光」。

研究中國外交政策的澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）高級研究員馬利德（Richard McGregor）接受電訪時表示，「如果人們想要在寬螢幕電視展示中國制度的不透明，以及這一點如何哪怕只是短暫地能夠阻礙政策的執行，那他們在此時就得到了一個最好的例子」。

不過，馬利德也指出，習近平權力太大，以至於不會因為秦剛去職而受到太大的傷害，「對於習近平而言，這不是生死攸關的事件，但批評者將從中得到快感，儘管他們沒膽公開這麼說」。

馬利德表示，如果秦剛的問題跟網路瘋傳出軌主播傅曉田的謠言存在任何實際意義，那就是提醒人們，在中共的體制之中，「你的私生活可能跟公務一樣受到受到監管。不過，在這個案例中，大使的行為已經影響到國家安全」。

美利堅大學助理教授唐志學（Joseph Torigian）則向彭博資訊表示，偶爾會出現這樣的時刻，「提醒我們對中國政治實在知之甚少」，並稱「我連一個王毅將接手的謠言都沒聽過」。

彭博資訊指出，新華社授權發布的任免名單暗示秦剛保留了國務委員的身分。亞洲協會政策研究院中國分析中心的中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）說，突然決定讓王毅回任，而不是提拔一位副部長的突然決定，可能表明這是一個臨時決策，「這可能是他從大病康復期間的臨時安排，我們不曉得」。

不過，牛犇也告訴告訴金融時報，在當前北京領導圈裡，秦剛是旗幟最鮮明的「國王人馬」，這也讓他的神祕去職更令人訝異。

無論如何，這起事件不太可能影響中國的外交工作，王毅就經常會見秦剛之前也在北京接待過的外國外交官，最近幾周則一直代替秦剛出席國際活動。大西洋理事會全球中國中心非常駐研究員宋文迪表示，「中國希望避免不斷派王毅出席外長級會議，卻不具有適當頭銜的尷尬」。

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