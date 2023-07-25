我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國外交部官網 秦剛的部長資料已被清空

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛「消失一個月後」免職 中外交部官網暫未更新

記者陳政錄／即時報導
中國外交部官方網站仍未更新外交部長異動後的訊息，仍可查閱到秦剛最後一次公開露面，6月25日會見越南外長裴青山。（取自中國外交部網站）
中國外交部官方網站仍未更新外交部長異動後的訊息，仍可查閱到秦剛最後一次公開露面，6月25日會見越南外長裴青山。（取自中國外交部網站）

中國國家主席習近平25日簽署第8號主席令，免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。不過，據中國官方發布訊息時隔約1小時後，目前在中國外交部官方網站上，仍顯示秦剛為外長，暫未更新。

在秦剛「消失」一個月期間，中國外交部發言人毛寧曾在面對外媒提問「秦剛現在還是中國外長嗎？」時，回應說，「建議你查閱中國外交部的網站，我也沒有其他更多的訊息可以提供」。

當時，曾有媒體以「主要官員」欄目不見秦剛為由，烏龍報導秦剛已被免職，但實際上中國外交部網站是以專欄介紹外長，包括其近期活動和致詞等。

目前進入中國外交部官方網站，仍可看到他6月時與國務卿布林肯舉行會談，和最後一次公開露面，6月25日會見越南外長裴青山的消息。

據新華社報導，十四屆中國全國人大第四次會議25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，決定免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為中國人民銀行行長，中國國家主席習近平簽署第8號主席令，中國全國人大委員長趙樂際主持會議。

秦剛 王毅 習近平

上一則

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

下一則

老驥伏櫪 69歲王毅意外回鍋任中國外交部長

延伸閱讀

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
消失滿月 秦剛復出難上難 人大常委會任免案跟他有關？

消失滿月 秦剛復出難上難 人大常委會任免案跟他有關？
秦剛神隱滿月 人大任免案將揭曉下落？

秦剛神隱滿月 人大任免案將揭曉下落？

熱門新聞

中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54
美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

2023-07-22 11:37
前總統川普21日推出競選新武器，就是他17歲的小兒子拜倫川普(左)，右為他的女婿庫許納。(路透)

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

2023-07-23 12:00
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面。（路透）

季辛吉會中國防長 白宮：很遺憾美國政府見不到

2023-07-20 20:21
美國前總統川普明年若當選，將成為第47任美國總統。彭博資訊22日報導，他及其團隊正計畫當選後的施政。（美聯社） Trump Justice Department

川普：明年當選 將對中加徵數十億美元關稅

2023-07-22 13:14
總統拜登，攝於21日。（美聯社）

拜登戲言「我就是AI」 俄前總統諷：想起熱門歌曲「美國大白痴」

2023-07-22 06:47

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年