秦剛「消失一個月後」免職 中外交部官網暫未更新

中國外交部官方網站仍未更新外交部長異動後的訊息，仍可查閱到秦剛最後一次公開露面，6月25日會見越南外長裴青山。（取自中國外交部網站）

中國國家主席習近平 25日簽署第8號主席令，免去秦剛 兼任的外交部部長職務，任命王毅 為外交部部長。不過，據中國官方發布訊息時隔約1小時後，目前在中國外交部官方網站上，仍顯示秦剛為外長，暫未更新。

在秦剛「消失」一個月期間，中國外交部發言人毛寧曾在面對外媒提問「秦剛現在還是中國外長嗎？」時，回應說，「建議你查閱中國外交部的網站，我也沒有其他更多的訊息可以提供」。

當時，曾有媒體以「主要官員」欄目不見秦剛為由，烏龍報導秦剛已被免職，但實際上中國外交部網站是以專欄介紹外長，包括其近期活動和致詞等。

目前進入中國外交部官方網站，仍可看到他6月時與國務卿布林肯舉行會談，和最後一次公開露面，6月25日會見越南外長裴青山的消息。

據新華社報導，十四屆中國全國人大第四次會議25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，決定免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為中國人民銀行行長，中國國家主席習近平簽署第8號主席令，中國全國人大委員長趙樂際主持會議。