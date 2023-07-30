我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

365行／是拉差價格曾遭哄抬 網上喊出1瓶70元

顏伶如
是拉差香甜辣椒醬深受美國消費者喜愛，多數家庭的冰箱裡都有一瓶。（取自「是拉差」網站）
是拉差香甜辣椒醬深受美國消費者喜愛，多數家庭的冰箱裡都有一瓶。（取自「是拉差」網站）

受到許多美國消費者喜愛的是拉差香甜辣椒醬(Sriracha)，在市面上連兩年缺貨，滙豐食品公司7月開始復生產線之前，某些網路賣家趁機哄抬價格；在國慶日前後，eBay網站就有賣家喊出28盎司容量包裝每瓶售價69.99元起跳，7月18日，亞馬遜販售的28盎司容量包裝兩瓶已回到38元。

福斯新聞網(Fox News)報導，總部位於加州的製造商滙豐食品公司(Huy Fong Foods Inc.)7月前的出貨量一直趕不上市場需求，是拉差辣椒醬變得奇貨可居，讓網路賣家得到高價轉賣的獲利機會。

滙豐食品公司生產的是拉差辣椒醬長年供貨給全美各地餐廳、超市以及食品零售商，但近兩年墨西哥乾旱導致辣椒作物歉收，原料不足導致辣醬生產大受影響。

報導指出，零售市場嚴重缺貨時，網路賣家則在亞馬遜網站(Amazon)、拍賣網站eBay等平台找到大賺一筆的機會；因為商標圖樣又被稱為「公雞醬」(Rooster Sauce)的是拉差辣椒醬，分為9盎司、17盎司以及28盎司包裝。

滙豐食品公司代表7月初對福斯商業新聞網( FOX Business)發表聲明指出：「很遺憾的，我們可以證實產品的確出現前所未見的缺貨問題。」聲明中表示，現正全力設法解決包括辣椒作物歉收在內等一連串問題，「我們期待秋季能有豐收」。

是拉差辣椒醬 亞馬遜 加州

上一則

醫藥／壓力大「乾癬關節炎」上身 好發中壯年

下一則

365行／是拉差辣醬 走過斷貨危機

延伸閱讀

雙罷工逼得艾美獎頒獎延期 湯姆克魯斯卻成漏網之魚？

雙罷工逼得艾美獎頒獎延期 湯姆克魯斯卻成漏網之魚？
是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元
美墨旱澇辣椒歉收 是拉差辣醬7月恢復生產

美墨旱澇辣椒歉收 是拉差辣醬7月恢復生產
是拉差辣醬看天吃飯 若持續乾旱辣椒供應仍是挑戰

是拉差辣醬看天吃飯 若持續乾旱辣椒供應仍是挑戰

熱門新聞

一個人的房車旅行，享受大自然的寧靜。（Getty Images）

封面故事獨旅篇／駕房車1人遊 說走就走 探索自我

2023-07-23 02:30
黃家駒舞台魅力十足。（取材自豆瓣電影）

娛樂／黃家駒辭世30周年 一把棄琴開啟音樂路

2023-07-23 12:54
赫氏古堡的主建築。（記者蕭愛╱攝影）

封面故事古堡篇／赫氏古堡 窺探報業鉅子傳奇　

2023-07-23 02:26
99大華超市第58家店在南加州東谷開業。（記者啟鉻／攝影）

365行／全美58店 台裔第2代 掌大華超市

2023-07-23 02:10
流亡法國的捷克裔作家米蘭昆德拉7月13日去世，圖為作家米蘭昆德拉2010年11月在巴黎出席法國哲學家伯納德-亨利利維的評論「遊戲規則」20周年紀念晚會。 (Getty Images)

人物／米蘭昆德拉唯一的中國學生 追憶課堂時光

2023-07-23 13:02
估計美國在2023年將有370萬人需要做白內障手術。（Getty Images）

醫師的話／14問答 解碼白內障手術

2023-07-23 02:09

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸