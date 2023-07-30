365行／是拉差價格曾遭哄抬 網上喊出1瓶70元

是拉差香甜辣椒醬深受美國消費者喜愛，多數家庭的冰箱裡都有一瓶。（取自「是拉差」網站）

受到許多美國消費者喜愛的是拉差香甜辣椒醬(Sriracha)，在市面上連兩年缺貨，滙豐食品公司7月開始復生產線之前，某些網路賣家趁機哄抬價格；在國慶日前後，eBay網站就有賣家喊出28盎司容量包裝每瓶售價69.99元起跳，7月18日，亞馬遜 販售的28盎司容量包裝兩瓶已回到38元。

福斯新聞網(Fox News)報導，總部位於加州 的製造商滙豐食品公司(Huy Fong Foods Inc.)7月前的出貨量一直趕不上市場需求，是拉差辣椒醬 變得奇貨可居，讓網路賣家得到高價轉賣的獲利機會。

滙豐食品公司生產的是拉差辣椒醬長年供貨給全美各地餐廳、超市以及食品零售商，但近兩年墨西哥乾旱導致辣椒作物歉收，原料不足導致辣醬生產大受影響。

報導指出，零售市場嚴重缺貨時，網路賣家則在亞馬遜網站(Amazon)、拍賣網站eBay等平台找到大賺一筆的機會；因為商標圖樣又被稱為「公雞醬」(Rooster Sauce)的是拉差辣椒醬，分為9盎司、17盎司以及28盎司包裝。

滙豐食品公司代表7月初對福斯商業新聞網( FOX Business)發表聲明指出：「很遺憾的，我們可以證實產品的確出現前所未見的缺貨問題。」聲明中表示，現正全力設法解決包括辣椒作物歉收在內等一連串問題，「我們期待秋季能有豐收」。