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談藝／MoMA展出你不知道的歐姬芙

文 / 舟境 圖 / 舟境、MoMA
美國藝術家喬治亞·歐姬芙的畫作深受民眾喜愛。取自MoMA官網
美國藝術家喬治亞·歐姬芙的畫作深受民眾喜愛。取自MoMA官網

或許我們都太熟悉美國藝術家喬治亞·歐姬芙（Georgia O’Keeffe）筆下的花朵、沙漠、山脈、動物頭骨等繪畫主題，而目前正在紐約現代藝術博物館（MoMA）展出的「喬治亞·歐姬芙：觀賞需要時間」（Georgia O’Keeffe: To See Takes Time）卻篤定地認為，我們對歐姬芙的了解其實沒有我們想像的那麼深。正如所有藝術家都不希望創作落入窠臼，身為觀賞者也應如此；MoMA這檔年度重頭戲，藉由新的策展角度讓人了解了你所不熟悉的歐姬芙。

名列20世紀藝術大師之一的歐姬芙，是美國第一位舉辦個人特展的女畫家；2014年11月，作品「曼陀羅／白花1號」，以4440萬美元成為拍賣場上有史以來賣出最高價的女性畫作。「喬治亞·歐姬芙：觀賞需要時間」策展人沙曼莎·佛里德曼（Samantha Friedman）表示，歐姬芙是位深受人們喜愛的藝術家，但人們對她的了解往往不夠。她說，2020年MoMA曾展出一幅歐姬芙的炭筆畫，當得知這是她的作品時，許多人都十分驚訝，因為這不符合他們對這位藝術家的預期。

展120多幅紙上作品

此次展覽共展出歐姬芙120多幅鮮為人知的紙上作品，跨越了她從1915年到1964年數十年的創作生涯。作品內容包括風景、星星、花朵、肖像和裸體畫，材料則有炭筆、水彩、粉彩和石墨等。有些作品是寫實，有些則是抽象；種類繁多，以至於觀眾可能很難相信每幅作品背後都有歐姬芙的身影。

佛里德曼表示，透過對歐姬芙紙上作品的剖析，觀眾可以看到她的創作過程，以及她反覆回到相同主題的系列化構思。不同於畫布的厚重和昂貴，紙張既便宜又便於攜帶；在早期的創作生涯中，她經常使用這種材料進行實驗，在她漫長的一生中，也不斷地重拾這種創作材料。

從歐姬芙紙上作品，觀眾可以看到她的創作過程，以及她反覆回到相同主題的系列化構思。
從歐姬芙紙上作品，觀眾可以看到她的創作過程，以及她反覆回到相同主題的系列化構思。

「紐約客」雜誌專欄作家傑克森·亞恩（Jackson Arn）表示，觀賞MoMA展出的歐姬芙紙上作品，不用花很長時間就會發現，她對自己才華的判斷是錯誤的。但這並不稀奇，馬克吐溫也曾確信他的傑作是一本名為「聖女貞德個人回憶」（Personal Recollections of Joan of Arc）的沉悶乏味之作；蘇珊·桑塔格認為自己是位偉大的小說家，而世人卻把她誤認為散文家；歐姬芙在她98歲的大部分時間裡都在創作巨幅油畫，儘管有許多證據顯示她的炭筆和水彩畫也很出色。亞恩說，這就像一位世界級短跑運動員選擇了跑馬拉松。

藝術評論家塞巴斯蒂安·史密（Sebastian Smee）在「華盛頓郵報」撰文指出，正是在紙上，藝術家才會冒最多的風險；在紙上，他們才會有最重要的成就；在紙上，他們才會展現最真實的自我。更妙的是，紙上作品的價格相對低廉，所以可以在沒有華麗燈光的映襯下欣賞作品。

史密說，MoMA在此次展覽中「成功地重新點燃了這種魔力」，展覽規模雖然不算特別大，卻非常吸引人；不僅展示了歐姬芙某些傑作，還匯集了她針對相同主題創作的眾多系列作品。同一系列的作品，有時採用不同的媒介，以分散排列的方式懸掛在一起；這些作品本身就很美，同時也極大程度地揭示了藝術家的創作歷程。

捕捉無可救藥流浪癖

佛里德曼表示，歐姬芙在紙上創作有現實上不得不然的考量，尤其是身為一名經濟條件並不寬裕的女性藝術家。對歐姬芙來說，早期的教師收入是經濟上的主要來源，所以她不是在維吉尼亞州德州，便是在南卡羅來納州，而紙張對她來說是一種更容易、更便於運送的材料。她可以把床單捲起來，透過郵件寄給在紐約的朋友，「這種材料更便於運送和攜帶」。

MoMA紙張保護副研究員蘿拉·紐菲爾德（Laura Neufeld）指出，當歐姬芙旅行到新的地方、或她在探索新的題材時，會用紙張來進行初期的構圖，為粉彩或油畫作品提供素材；正是在紙上創作，她首先捕捉到的是對一個地方的最初的想法、感受和思緒。紐菲爾德說，這一點貫穿了她的一生，例如她有個很棒的香蕉花系列素描，仔細觀察置於紙張中央的花朵，呈現出鮮明的效果。

亞恩指出，讀完展場牆上的說明文字，會意識到歐姬芙的「流浪癖」有多麼無藥可救：她在威斯康辛州的農場長大，在維吉尼亞州讀完高中，1905年進入芝加哥藝術學院，兩年後加入紐約藝術學生聯盟。一幅繪有死兔子與銅罐的獲獎油畫，讓她在喬治湖度過了一個自由學習的夏天；後來，她還去阿帕拉契（Appalachia）露營，並在德州和南卡羅來納州任教。

歐姬芙在新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）的家中安享晚年的典型形象為她的藝術蒙上了一層溫馨的色彩，讓人聯想到她一遍又一遍地描繪她的庭院大門，只是因為它就在那裡。亞恩說，歐姬芙的紙上作品捕捉到的是她更加焦躁不安的情緒，面對同一個湖泊或峽谷坐立不安，彷彿再也看不到了。

「晚星」8版本首重聚

「喬治亞·歐姬芙：觀賞需要時間」的另一個亮點是，歐姬芙最知名的繪畫主題之一「晚星」（Evening Star）系列的八個版本首次重聚在一起，這是她在德州一所大學任教期間，對一場戲劇性追逐日落過程的記錄。

「晚星」系列八個版本首次重聚一起亮相。
「晚星」系列八個版本首次重聚一起亮相。

史密指出，依創作順序來看，這些作品顯然經歷了某種演變，由大地和天空組成的帶狀圖案暗示著一幅直觀的風景畫，但很快就被抽象的同心圓所取代，同心圓之間用細細的白線隔開，這是未觸碰過顏料的紙張；史密說，你會發現「晚星」逐漸搶占了大部分畫面，在與具張力的磁化線條存在的同時，它也在膨脹和跳動；但是，如果說有什麼變化的話，那就是隨著演變的進行，圖像變得愈來愈模糊，保留的線條消失了，在最後的作品中，一切都變得愈發抽象。

佛里德曼和諾菲爾德解釋說，在該系列的後期階段，歐姬芙轉而使用吸水性極強的日本紙，這樣做的結果是，顏料會立即浸入紙中，顯示出柔和的漫色過程所產生空靈的效果。

佛德里曼指出，歐姬芙是在1917年創作「晚星」系列，德州天空的色彩讓她的調色盤得到了真正的擴展和爆發；佛里德曼也將第一次世界大戰前後的這段時期，稱為歐姬芙的突破時期。佛里德曼說，當時歐姬芙白天教書、晚上創作，把紙張鋪在地板上，用炭筆塗抹，試圖畫出她所謂的「腦海中的形象」；參觀者可以在位於新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）的喬治亞·歐姬芙博物館看到藝術家使用的材料，歐姬芙對創作材料的要求非常細緻和明確，她的一些粉彩顏料都是從零開始製作的。

歐姬芙知名創作之一「晚星」系列。（取自MoMA官網）
歐姬芙知名創作之一「晚星」系列。（取自MoMA官網）

肖像畫流露少見溫情

史密森尼學會雜誌撰稿人茱莉亞·賓史旺格（Julia Binswanger）注意到，歐姬芙「黑線」（Black Lines）、「藍線初稿」（First Drawing of the Blue Lines）和「藍線X」（Blue Lines Ｘ）等畫作包含細長的黑色抽象線條，宛如高大的水鳥；這些作品不像人們經常聯想到的色彩斑斕的花卉油畫，也與展覽中展示的寫實肖像畫形成鮮明對比。

關於歐姬芙對美國畫家博福德·迪蘭尼（Beauford Delaney）的描繪，「紐約時報」的羅貝塔·史密斯（Roberta Smith）說，歐基芙似乎被迪蘭尼迷住了；她為迪蘭尼所繪的肖像畫流露出一種溫情，這在她的作品中並不常見。

歐姬芙為美國畫家迪蘭尼所繪的肖像畫流露出一種少見的溫情。
歐姬芙為美國畫家迪蘭尼所繪的肖像畫流露出一種少見的溫情。

亞恩表示，每一代美國人都會創造出一個不同的歐姬芙，對她的形象進行修飾，以迎合當下的偏好。50年代，她被譽為「色域繪畫」（color-field painter）先驅、抽象表現主義畫家羅斯科（Mark Rothko）和紐曼（Barnett Newman）的教母；到了60年代，她又被重新塑造成一個嬉皮原型（proto-hippie），遠離文明在沙漠中尋找自我；70年代和80年代，新一波女權主義者為她傾倒。

亞恩說，誰是20年代的歐姬芙？或者反過來問，20年代是什麼？對自己所處的時代一概而論是一種愚蠢的遊戲，但如果MoMA的展覽能給大眾帶來一些啟示的話，那麼我們的時代就是一個躁動不安、介於兩者之間的文化：對紀念碑式的作品過敏，對「偉大」持懷疑態度，對曾經被認為是次要的審美形式著迷。

藝評家莫瑞·懷特（Murray Whyte）在「波士頓環球報」撰文指出，當歐姬芙變成歐姬芙時，他不得不懷疑她是否開始感到受制於人們的期望，不得不保持她精心塑造的形象；而在這個充滿可能被視為次要作品的展覽中，卻沒有這種感覺，「它一次又一次地迸發出創作的喜悅」。

展覽資訊

「喬治亞·歐姬芙：觀賞需要時間」（Georgia O'Keeffe: To See Takes Time）在紐約現代美術館（地址：11 W 53rd St, New York）展出至8月12日，展覽詳見MoMA官網www.moma.org。

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