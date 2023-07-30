養生／小酌有益健康？40歲以上可少量飲酒

醫學期刊「刺胳針」刊登的一份全球酒精研究報告得出結論，認為飲酒風險因年齡、性別與國家各異。同時，40歲以上的人經常小酌一杯可能有助預防心臟病、中風跟糖尿病，但年輕人應該滴酒不沾。示意圖。(路透 )

Sky News與泰晤士報報導，醫學 期刊「刺胳針」（The Lancet）刊登的一份全球酒精研究報告顯示，認為飲酒風險因年齡、性別與國家各異。同時，40歲以上的人經常小酌一杯可能有助預防心臟病 、中風 跟糖尿病，但年輕人應該滴酒不沾。

根據報導，研究發現一天飲酒超過一個小烈酒杯（A small shot glass）、即約38毫升的啤酒，對40歲以下男性就構成健康風險。年輕女性一天的安全上限較高，相當於2大湯匙（Tablespoons）的葡萄酒或100毫升啤酒。

對於年紀在40歲和以上、且無潛在健康問題的成年人來說，少量飲酒對健康有益，包括降低心臟病、中風跟糖尿病的風險。

報導指出，研究人員視一個酒精標準單位（Standard drink）為一杯100毫升的13%酒精濃度葡萄酒，或375毫升的3.5%酒精濃度啤酒。年紀在40至64歲之間的飲酒者中，安全的酒精消耗量經計算為一天0.5至2個酒精標準單位之間。至於65歲以上的人，一天飲用略為超過3個酒精標準單位後，就會達到「酒精攝入造成健康損失」的風險。

研究也發現，飲酒達到有害量的人中，有59%為年紀在15至39歲之間，且四分之三的有害飲酒者是男性。研究人員表示，酒精對年紀在40歲以下的人沒有提供健康益處，並構成飲酒或車禍、輕生與謀殺相關傷害在內的風險。

論文資深作者、華盛頓大學醫學院教授加齊多（Emmanuela Gakidou）說，「我們的訊息很簡單，年輕人不該喝酒，但老年人可能從少量飲酒獲益。雖然覺得年輕人會戒絕可能不現實，但我們確實認為，重要的是傳達最新證據，這樣每一個人可以做出關於自身健康的明智決定」。