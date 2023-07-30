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料理功夫／豆沙綠豆糕

江碧琪
豆沙綠豆糕
豆沙綠豆糕

綠豆糕一直是首選的夏季清涼解暑甜點，作法簡單、入口即化，口感綿密細緻，老少咸宜。加上紅豆餡就成為豆沙綠豆糕，配上一杯喜歡的茶飲，消暑又解愁。以下分量約可做38～40個。

材料：

去皮綠豆仁1包(400克)、奶油120克、白糖3/4杯。

配料：

紅豆餡400克。

工具：

50克的月餅印模。

豆沙綠豆糕食材
豆沙綠豆糕食材

作法：

1.去皮綠豆仁用水清洗數次直至水清，再用清水浸泡1小時。

2.將紅豆餡分為每顆10克，放入冰箱冷凍備用。

3.將綠豆仁撈起濾乾放盤中，鍋中水滾後隔水放入，用中大火蒸30分鐘至熟。

4.將蒸好的綠豆仁放入攪拌機打碎成泥狀，也可用匙羹壓碎備用。

5.平底鍋中放入奶油，用中火煮至融化，倒入綠豆泥拌匀，再分幾次加入白糖同炒。

6.炒至收乾水分，綠豆泥可捏成糰狀；關火後，等其降溫再分成每份30克。

7.將綠豆泥搓圓再壓扁，放上一顆紅豆餡，用綠豆沙包覆紅豆沙，揉成每顆約40克的球狀。

8.將綠豆球放入模具中，壓好後脫模，漂亮的豆沙綠豆糕就完成。

炒至收乾水份， 綠豆粉可捏成糰。
炒至收乾水份， 綠豆粉可捏成糰。
綠豆泥搓圓再壓扁，放上一顆紅豆餡。
綠豆泥搓圓再壓扁，放上一顆紅豆餡。

小叮嚀：

1.紅豆内餡切割後放冷凍層，冰凍後硬些比較好包。

2.內餡可不放，也可自選，例如花生醬、草莓醬、鹹蛋黃肉鬆，皆為不錯的選擇。

3.沒吃完的綠豆糕可以放保鮮盒中，放入冰箱冰存，想吃時可回溫。

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