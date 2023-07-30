料理功夫／雙醬燜豆腐

雙醬燜豆腐

豆腐是百搭菜，除了口感好，而且價廉、健康又營養，是餐桌上出現率高的經典菜色，深受大人、小孩、葷、素族群的喜愛。

材料：

老豆腐2盒、大型紅蔥頭1瓣、豬絞肉150公克、乾香菇4朵、豆瓣醬和沙茶醬各1/2大匙、米酒1大匙、鹽適量、高湯1/3杯、冷凍毛豆2/3杯。

作法：

1.將老豆腐切片；紅蔥頭切末；乾香菇泡軟洗淨去蒂再切小丁；毛豆解凍後稍微沖水瀝乾。

2.開中小火熱鍋熱油，視鍋子大小分兩、三批排入老豆腐煎至兩面微黃，盛出備用。

3.鍋中留油或重新補油燒熱，以中大火炒紅蔥頭末至微黃。

4.加入豬絞肉、香菇丁、豆瓣醬和沙茶醬炒至絞肉散開，中途淋入米酒。

5. 將煎好的豆腐回鍋，和已在鍋內的材料翻動均勻。

6.加入鹽和高湯，稍微翻動，蓋上鍋蓋，轉小火燜煮直至豆腐入味。

7.加入毛豆，再次翻動，繼續燜煮2、3分鐘即可熄火起鍋。

小叮嚀：

1.豆腐若是以燒、燴處理，先經油煎，二次入鍋時更容易和其他佐料融合而入味。

2.醬料先於主材料前炒過，醬香味更明顯。

3.盡可能避免以熱水泡發乾香菇，以免香氣大大降低，營養也流失大半。此外，乾香菇常有農藥殘留問題，為了健康著想，除非來源明確且有檢驗標章，否則不建議將泡香菇的水入菜。

4.美國的毛豆多為冷凍品，且食品廠多已做過熱處理，加上經過冷凍，結構已不同，因此不需久煮即可食用，也因此在本食譜 中是於最後步驟入鍋，以保留最多的營養成分。

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