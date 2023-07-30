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料理功夫／自種青椒 蔬食2道

Vivien
青椒炒香竹腸
青椒炒香竹腸

自己無意摘種的青椒，讓我體會誰知盤中飧的辛苦；也讓第一次看見青椒成長過程的我，在收成後顯得特別興奮，雖然結果不多，但是一種樂趣。

從青椒開花到結果，直到進入我的餐盤，有股莫名的興奮感，配上一些好吃的蔬菜水果跟純素小麥香竹腸，就是一道好看吸睛的素食料理，家人都很喜歡，讓吃素也很食尚。

自己摘種的青椒
自己摘種的青椒

青椒炒香竹腸

材料：

青椒3顆（約100克）、蘋果1顆、香竹腸適量、枸杞20克（個人喜好添加）、橄欖油、鹽適量、麵粉一些、水跟熱水適量。

作法：

1.麵粉加一些水調和；把枸杞、蘋果分別放入清洗，撈起後枸杞用熱水汆燙一下，濾乾水分；蘋果用大量清水把表皮洗乾淨備用。

2.青椒洗淨去子切片、蘋果連皮切塊。

3.香竹腸煮前先泡水，軟後把水擠掉。

4.平底鍋倒入適量橄欖油，放入香竹腸、蘋果塊大火翻炒，加些清水炒約5分鐘，續放青椒塊，轉中火翻炒約2分鐘，最後加入枸杞關火翻炒盛盤。

小叮嚀：

若沒有香竹腸，可用其他食材替代。

雙色椒咖哩

雙色椒咖哩
雙色椒咖哩

材料：

青椒50克、紅椒50克、馬鈴薯200克、南瓜80克、胡蘿蔔80克、洋蔥30克、蘋果果醬30克（不加亦可）、市售咖哩塊2塊、橄欖油、鹽適量、水適量。

作法：

1.馬鈴薯、胡蘿蔔洗淨去皮切塊，南瓜皮可去皮也可保留，洋蔥切丁，青椒、紅椒洗淨去籽切塊備用。

2.鍋中倒入適量橄欖油，放入洋蔥丁快速翻炒，接著馬鈴薯、胡蘿蔔加入，倒入蓋過食材的清水分量，轉中火燜煮。

3.約煮了10分鐘後，放入南瓜塊，蓋上鍋蓋續煮10分鐘，之後開蓋放入咖哩塊，小心翻攪咖哩塊使其融解。

4.大約10分鐘後，最後加入青椒、紅椒片、蘋果果醬，煮開約5分鐘後，色彩豐富的素咖哩即可出鍋。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

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