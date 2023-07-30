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生活／作客「觀點」現場 全國露臉

張達聰
「觀點」節目演播廳現場。（作者提供）
「觀點」節目演播廳現場。（作者提供）

各種脫口秀和訪談節目充斥美國電視，爭奇鬥艷，讓人目不暇接。它們大都有熱忱的場內觀眾搖旗吶喊，哄抬氣氛，以增強收視效果。充當觀眾的「雇傭軍」一般需自行上網登記，屆時進入演播廳作壁上觀並為之鼓與呼。聽說益智節目「險境」（Jeopardy）主持人坎‧傑寧斯（Ken Jennings）6月中旬要到美國廣播公司（ABC）的「觀點」節目受訪（The View），我們早早上網預約拿到入場券，只為能親眼一睹這位讓人崇拜已久的熱門智力競賽超級大贏家。

我們那日起了個大早搭地鐵去曼哈頓中城，9時多就趕到位於72街的ABC播音中心，因為過了9時半會被拒之門外。排隊時有人來核實網絡登記證明並檢查證件，又為我們每人在手腕上套一個褐色紙環。我故意問，「這是證明打過新冠疫苗？」對方笑答，「它證明你們已悉數過關，是我們的尊貴客人。」

通過嚴格安檢，我們走過牆上懸掛好幾位著名主持人照片的走廊來到一個休息室。一直枯坐到10時半後才被帶到一個只有半個籃球場大小的圓形演播廳，指定坐到靠牆的階梯座位上。我們的座位離主播台只有五、六米，能清楚看到台上所有擺設和布置。

益智節目「險境」主持人坎‧傑寧斯，他當年曾創造連贏74場的最高紀錄。 （Gett...
益智節目「險境」主持人坎‧傑寧斯，他當年曾創造連贏74場的最高紀錄。 （Getty Images）

綠衣女帶氣氛 觀眾亢奮

場地中央的左右兩側，各有兩排直接面對主播台的座位，可容約24名觀眾。能在中央區域就座的似乎都有一定來頭，他們可自由走上舞台，又大大咧咧地坐在主持人座椅上照相，還與電視台工作人員摟抱問好，明顯屬特殊貴賓（VIP）。

不一會場上出現了一個手拿移動話筒、身穿綠色連衣裙的小個婦女，她自我介紹叫瑞吉娜。在歡迎大家參與節目後，瑞吉娜宣布了嚴格的會場紀律，包括不能隨意走動和必須關閉手機，不允許中途出現「鈴兒響叮噹」情況。她在全場不時走動，語速飛快地大聲說笑、插科打諢、妙語成珠，藉以聯絡觀眾，讓觀眾保持亢奮狀態。

她詢問場中央一對非裔老夫婦的結婚年月，得知已有40多年後又追問是如何認識的。結果，丈夫坦言是在馬路上幫助車子拋錨的妻子修車而結緣，瑞吉娜接口說，「這的確是千載難逢的好機會，所以你一定要了她的電話。 」瑞吉娜甚至還帶領所有人起身扭動軀體大跳活潑街舞，使全場出現鶯歌燕舞、一片歡騰場面。

11時節目主題樂響起，五位共同女主持先後走上舞台，在台中間的半圓桌旁逐個坐下。其中第一主持人是著名喜劇演員和作家琥碧‧戈柏（Whoopi Goldberg），她首先提到當天是個傷悲日子，一來是好來塢劇作家罷工已延續進入第七天，二是前總統川普史無前例地要在聯邦法庭過堂，蓋因他不當處置機密文件還要撒謊和阻撓司法運行。其他主持人紛紛就此發表見解，一致認為這是個極其嚴重事件。

在討論了應如何查看和管理好自己手機的問題後，第一個受訪嘉賓、熱播電視連續劇「模範家庭」中扮演同性戀妻子的傑西‧佛格生（Jesse T. Ferguson）踏著音樂上場。傑西在真實生活中也是個同性戀者，與其丈夫已經領養了兩個男孩，他表示暫時不考慮接二連三。

他講到他小時曾在紐約44街禮品店推銷T恤衫，常能看到過往的百老匯演員，非常羨慕他們。沒想到十年後自己步了百老匯演員後塵，而且有幸得過舞台演出的東尼獎。

坎‧傑寧斯在他自傳書扉頁上為女兒簽名留念。（作者提供）
坎‧傑寧斯在他自傳書扉頁上為女兒簽名留念。（作者提供）

女兒終見偶像 還獲簽名

第二個受訪者就是我們翹首以盼的坎‧傑寧斯，他不等迎賓曲響就已悄然上台，坐到桌前與幾個女主持親切交談，儼然老相識，顯得十分隨和。一個女主持人問他，從「險境」節目的競賽者到接替原來的老牌掌門人而成為新主持，哪個難度更大？他毫不遲疑地說主持人壓力大，因為你除了要考慮題目內容，還須兼作裁判，講清競賽規則，可謂一身多責。

問到他什麼是「險境」節目中他不甚喜歡的環節，他認為是中間穿插的與競賽人交談的這部分，因為賽者上場不過幾分鐘就要講出自己的有趣經歷、製造笑果，似有些急於求成。他本人當年創造連贏74場的最高紀錄，到後來幾乎江郎話盡，無新鮮故事可闡述。他打趣說，好在即使你瞎編一個，節目組的人想必不會自找麻煩去核實。他最具說服力的觀點應是「險境」節目的中立性，不管你來自哪裡，你都能夠接受和迷上它。

正逢坎‧傑寧斯新書《你百年後可造訪的百個去處》出版，「觀點」節目為該書造勢，大家...
正逢坎‧傑寧斯新書《你百年後可造訪的百個去處》出版，「觀點」節目為該書造勢，大家都能拿到一本精裝本作為禮品。（取自亞馬遜）

那天正逢坎‧傑寧斯名為《你百年後可造訪的百個去處》新書發布日，「觀點」為該書造勢，由琥碧‧戈柏手捧新書告訴大家退場時每人都能拿到一本精裝本作為禮品。

我女兒一向是坎‧傑寧斯的熱心崇拜者，還在他於2007年出版他的第一本名為《精怪腦》的自傳時就已買了那書《Brainiac》，還極力推薦我也去讀它。女兒把此書帶到演播場，醒目地放在我們座位前的欄杆上，被拉場子的瑞吉娜注意到並告訴全場，「我們這裡還有一本坎‧傑寧斯2007年出版的書呢。 」知道女兒想讓坎‧傑寧斯簽名的願望後，瑞吉娜很理解地把書拿過去，還問了女兒的名字。此刻坎‧傑寧斯已經退場，瑞吉娜把書轉交給台上的琥碧‧戈柏，琥碧‧戈柏再問清女兒名字才把書送去後台。

過不久，瑞吉娜把簽有坎‧傑寧斯名字的書拿來交還給女兒，還說坎‧傑寧斯對有人居然保留了他早期書本感到印象深刻。我們翻開書的扉頁，只見上面清晰地寫道，「喬安娜，一個真正的精怪腦！--坎‧傑寧斯」女兒拿到書後興奮不已，連說要把此書珍藏保管，永資紀念，任何人出任何價都不會轉讓。

電視屏幕上截取的本人與女兒閃現銀屏的畫面。（作者提供）
電視屏幕上截取的本人與女兒閃現銀屏的畫面。（作者提供）

銀屏唯二亞裔 出名一刻

節目演播中每隔五到十分鐘就會被打斷一次，用以穿插廣告擴充收入。工作人員會趁隙上台給主持桌旁的「五朵金花」補妝或梳頭，使她們始終容光煥發。此刻也是瑞吉娜最忙碌時光，她會上竄下跳，與客人拉家常、講笑話，防止冷場。

她又問到一個非裔的家就住在新澤西一個小城，正巧琥碧‧戈柏的親戚也住那，並且她也常去那訪問，所以琥碧‧戈柏向台下的客人大聲說，歡迎到我們「觀點」節目來，一下子拉近了台上台下的距離。

緊靠我們座位的場地上有個掌管電腦工作台的男子，看上去像是演播主管，一杯咖啡時刻不離手。播放廣告時他提著咖啡跑到台上與琥碧‧戈柏交談，重新起播的倒數開始後，他疾步走回工作台，不料被地上粗電線絆倒，在眾目睽睽下一屁股坐在地板上，咖啡也灑落一地，觀眾都笑成一片。男子反應還算快，立馬翻身起立，還聲稱他沒有打翻咖啡，其實他只是不必為沒有全盤「打翻牛奶而哭泣」罷了。

演播場上設置了好幾個攝像機，其中最大的一個正對舞台，被巨大的抓臂懸掛空中，可四處游移和旋轉360度，能攫取任何角度的畫面。但我好像未看到它轉向我們，故以為我們未得任何出鏡機會。誰知晚上從網上搜索節目錄像，居然在琥碧‧戈柏介紹坎‧傑寧斯新書的一節後看到了自己與女兒兩個唯一亞裔「光輝形象」閃現銀屏，開天闢地躋身上了全美電視，也算是賺到自己曇花一現的出名時刻。

The View的五位共同女主持人，訪問坎‧傑寧斯。（截自The View視頻）
The View的五位共同女主持人，訪問坎‧傑寧斯。（截自The View視頻）

巧遇ABC主播 離場驚喜

離開演播廳時，每人都取到一本新書，我還問與我們道別的瑞吉娜這檔節目何時正式廣播，因為我以為是遵循通常的先錄製後廣播模式。她告訴我此是現場直播，即全國觀眾已同步欣賞了整場精采內容。

時已過正午，我們朝中央公園走去。走在72街上，突見一個中年男子低頭匆匆趕路，兩手各提一個裝滿物品的提包。女兒一眼認出他就是ABC晚間新聞主播大衛‧繆爾（David Muir），於是欣喜地告訴他，「我們都非常喜歡你的播音」。他笑答「謝謝」後繼續埋頭趕路，顯然正急於趕去上班，為晚上的重頭戲早作準備。

素面的大主播如不仔細觀看還真認不出來，就跟常人無異，能無意間撞見他，對我們是個不小的驚喜。我想到上午演播場內的瑞吉娜，她頗像個打全場的籃球運動員，每到廣告時分就挺身救場，以她敏捷的機智幽默和快速反應來激勵和鼓動觀眾，使人們不致感覺枯燥。她對整場演播起到的推波助瀾作用不可或缺，卻從不爭鏡頭和搶露面，十足是個可敬的幕後英雄。

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