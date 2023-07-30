稅務漫談／報稅業者 傳洩客戶資訊

倡導國稅局應開闢免費報稅系統的人士，呼籲Intuit TurboTax和H&R Block等公司勿阻止簡化報稅。 （Getty Images）

報稅 業三大巨頭H&R BLOCK、TAXACT和TAX SLYER被曝將數百萬客戶個人資訊外洩給「臉書」和「谷歌」等科技平台，以測試廣告效應，已引起聯邦參院的調查介入。

過去20年來，國稅局 大力推動和普及電子報稅，以尚未結束的2022報稅年度為例，電子報稅申報率已達95%，而2001年這一比率僅達31%。雖然Intuit等軟體開發公司推出了Turbo Tax等報稅軟件，但由於美國稅法的頻繁變更及日益複雜，迫使愈來愈多的民眾轉向報稅服務公司，花一點小錢求一個平安保險（或許還能多退稅 ），何樂而不為。

但這個平安保險現在出現變數，以H&R BLOCK為例，近年來已推出Deluxe（$54.95），Premium（$74.95），Premium Business（$89.98）等個人及公司報稅軟體，價格遠低於Intuit、CCH等競爭對手。

這樣一來，它的手中既掌握了報稅服務業的客戶資訊，也擁有購買軟體服務的公司或個人資訊。H&R BLOCK自然想探尋為什麼這些顧客會考慮選擇自己的軟體，於是藉助科技平台來開發市場及改進軟體缺陷，但是以客戶資訊的隱私為代價。

自去年夏天民主黨參院通過提案，限期國稅局於2023年開闢自己的免費報稅系統以來，H&R BLOCK持堅決反對立場，因為這等於要搶它的「飯碗」。其藉口之一就是國稅局無法創建安全屏蔽系統以防止資訊盜竊，但令H&R BLOCK意想不到的是，它的「資訊共享」被華倫（民主黨參議員ElizabethWarren，MA）又「參了一本」，可能會在客戶群中引起震盪。

以資訊盜竊騙取退稅已成為近年來漁利頗豐的行業。騙徒只要掌握了報稅人特別是扶養人的基本信息（名字、社安號、地址、出生年月日），就可以隨意篡改，甚至W-2國稅局只是掌握雇主的基本信息（名字、EIN#、金額、地址等），但沒有預扣稅、預交稅的準確信息，這都給騙徒以可乘之機，虛構巨額退稅。

令國稅局和報稅服務業頭疼不已的是，資訊盜賊已到了無孔不入的地步，從假冒國稅局或州政府的電郵中「夾」著「木馬」，接收人只要一點擊立即魔咒纏身，中樞神經系統因中毒而癱瘓，客戶資訊則循「木馬」而轉入發送人手中。

竊賊一旦得手，便成為「肚子」裡的「蛔蟲」，所有的退稅檔案都被更換銀行帳號，退入竊賊指定的帳號中。

國稅局對這些「蛔蟲」的製約非常有限，因為竊賊經常變更銀行帳號，一筆退稅收到後便會立刻關閉銀行帳戶。

國稅局能做的只有將退稅「被拒」的檔案（因為社安號「重複」）納入冗長的甄別過程（IRS Form 14039 Identity Theft Affidavit），一旦通過，再「補發」退稅及PIN（Identity Protection PIN）作為來年報稅之用。

國稅局每年因資訊盜竊而遭受的損失是驚人的（國稅局從不對外公布，但應該有幾百億甚至上千億），國稅局局長沃佛爾最近聯合各州稅務廳和私營報稅及財務機構召開的安全峰會中披露，資訊盜竊不法分子已發展到在網絡上出售報稅公司或納稅人的基本信息，以便其他欺詐者「共享」使用。這次三大巨頭又無償「奉獻」，定讓竊賊欣喜若狂，而國稅局「亡羊不補牢」的賠本買賣，又要讓資訊盜竊損失再登新高了。

（作者為註冊會計師）