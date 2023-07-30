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移民專頁／組合卡未同時獲批 常見

／李亞倫律師
家庭成員的組合卡不在同時批准是常見現象，可向美國移民局聯繫中心詢問進度。(Getty Images)
家庭成員的組合卡不在同時批准是常見現象，可向美國移民局聯繫中心詢問進度。(Getty Images)

讀者問：

我申請了EB-1B，主副申請人一起在1月底按指紋。主申請人的combo組合卡2月底批的，副申請人的到現在沒有動靜。情況正常嗎？有破解辦法嗎？

答：

不幸的是，沒有為申請組合卡的家庭成員一起裁定組合卡是一種常見的情況。解決方案是，等到80%的工作許可證和回美紙的審核已達到公布的處理時間，通過美國移民局聯繫中心（1-800-375-5283或其他方式之一追蹤案件聯繫聯絡中心）詢問，或證明受撫養人符合移民局的加快標準。加速審理的指南如下：

一、給公司或個人造成嚴重的財務損失，前提是需要採取緊急行動不是由於請願人或申請人未能：1.及時提交申請；2.及時回應任何補充材料的要求；

二、緊急情況和緊迫的人道主義原因；

三、促進美國的文化或社會利益的非營利組織（由美國國稅局IRS指定）；

四、美國政府利益（包括被聯邦機構確定為緊急的案件，如美國國防部(DOD)、美國勞工部 (DOL)、國家勞資關係委員會(NLRB)、平等就業機會委員會(EEOC)、美國司法部(DOJ)、美國國務院(DOS)、國土安全部或其他公共安全或國家安全利益部門；

五、去除美國移民局的錯誤。

請注意，我們最近有一個案例，受撫養人在主申請人之前收到了組合卡，而主申請人對它有更迫切的需求，但不符合加速標準。不過，主申請人最終收到了卡，可以及時繼續為公司工作。

移民局 勞工部 國務院

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