移民專頁／移民政策最新變革 網課不計入完整課程

現行的F和M非移民學生將不允許在線課程計入超過2023-24學年監管限制的完整課程內。(Getty Images)

最近，移民律師有兩件新事。一是虛擬遠程服務中心開始啟用，但效果不知。二是現行的F和M非移民學生將不允許在線課程計入超過2023-24學年監管限制的完整課程內。

一、我們有一些I-601A臨時豁免非法居留的案件被轉移到他處，故想知道他們是否會前往轉移通知中提供的地點，即波多馬克服務中心(potomc service center)，或者最終是否會被送去新的虛擬遠程HART(人道主義、調整身分、臨時綠卡轉正和旅行證件)服務中心。據說，此中心已開放，以便加快未決訴訟的處理速度。遠程中心將專注於I-601A以及「善意判定」的U簽證 申請人案件(I-918)、VAWA申請(I-360)和庇護家屬團聚申請(I-730)的案件。

美國移民委員會高級研究員林德(Dara Lind)在2023年4月19日在「移民日報」發表的一篇文章，題目是「新的美國公民及移民服務局中心對於一些被積壓日久的受害者來說是個好消息」。文章表示，該委員會在最近的一項集體訴訟稱，從2017年到2022年，I-601A的處理時間增加了六倍，而在處理豁免的兩個服務中心中，一個中心需要3年時間，另一個中心需要3.5年才能決定它們的80%的豁免申請。

該訴訟的律師估計，等待豁免超過12個月的至少有7萬人。贊成最終目的地是HART，否則從內布拉斯加服務中心轉移到波多馬克服務中心沒有什麼意義，因為這兩個中心目前公布的80%案件的處理時間均為44個月，都低於3年時間。

二、在冠狀病毒大流行期間，美國移民局 按照新冠疫情 靈活性來運作，允許遠程學習超出8 CFR 214.2(f)(6)(i)(G)的規定。該規定：(G)對於以學分或課堂時間註冊課程的F-1學生，每節、每期、每學期或季度不得超過相當於一門課或三個學分計入完整課程的學習要求，如果該課程通過在線或遠程教育方式進行，不需要學生親自出席課程、考試或完成課程所必需的其他目的。

在線或遠程教育課程主要通過使用電視、音頻或電腦傳輸，包括開放廣播、閉路、電纜、微波或衛星、音頻會議或電腦會議，提供的課程。如果F-1學生的學習課程屬於語言學習課程，則任何在線或遠程教育課程都不能被視為計入學生完整課程學習要求。

在移民執法局學生和交流訪問者項目(ICE SEVP)於2023年5月11日廣播的消息：「終止學生和交流訪問者項目SEVP COVID-19 的靈活性。」移民執法局表示，由於新冠疫情的公共緊急情況於2023年5月11日終止，SEVP Covid-19規定於2023年5月11日終止。現行的F和M非移民學生能夠在2023年夏季學期之前根據新冠疫情的靈活性完成2022-23學年。

初始或重新入學的學生必須註冊符合遠程學習監管限制的課程。對於那些希望入讀與實體課堂教學聯繫薄弱的學校的學生來說，必須讓他們停下該課程，因為在冠狀病毒緊急情況結束後，美國移民局現在可能會更加努力地關注這些學校的教學安排。

編按：

I-601A：I-601A豁免同意在美國的某些移民簽證申請人在離美參加領事面談之前申請非法居留豁免。此豁免意在促進家庭團結，並允許申請人與家人一起居住在美國，否則將無資格調整身分。

U簽證：是非移民簽證，保護非美國公民的罪行的受害者；允許受害者在美國具有合法身分，以保護受害者。美國執法部門可以為受害者提供針對犯罪的支持。犯罪必須在美國境內，受害人獲得U簽證後，會向警方和其他執法部門提供有價值的信息，以幫助他們解決案件，可以使用受害者提供的信息逮捕罪犯。受害者必須遭受來自犯罪的身體或精神虐待。