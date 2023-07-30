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每周一書／「戰爭是最大的惡」 戰地記者血淚記實

每周一書
戰爭是最大的惡
戰爭是最大的惡

記者的筆可以是思想的劍。《戰爭是最大的惡》是一部用血淚寫成的反戰著作。作者赫吉斯是美國新聞記者、長老會牧師、作家和評論家。在他的早期職業生涯中，赫吉斯在中美洲擔任《基督教科學箴言報》、NPR和《達拉斯晨報》的自由戰地記者。

他曾在超過50個國家報導戰爭消息，曾獲普立茲新聞報導獎的赫吉斯，因公開抨擊美國侵略伊拉克，而遭到所任職的紐約時報譴責，他秉於「說出真相」是記者的天職，選擇離開紐時。

他當然不是天真的理想主義者，在中東擔任戰地記者時曾遭綁架當過人質；在科索沃報導種族屠殺，親眼看到一個接一個村莊遭到完全的摧毀；在拉丁美洲報導戰爭消息，見識到美國政府為獨裁者撐腰，導致生靈塗炭。說出一般人不願聽的真相，不會受到歡迎，但他選擇說真相，因為他以為不說真相、保持沉默是自我毀滅。

「戰爭摧毀所有維繫和培育生命的系統：家庭、經濟、文化、政治、環境和社會。只要戰爭開打，沒有人知道接下來會發生什麼事、戰爭會如何發展，也沒人曉得戰爭會如何導致軍隊和國家走向自殺式的愚行……世上沒有什麼正義的戰爭。沒有。就連二次世界大戰也不是，但二戰如今已被洗白、神格化，用來宣揚美國的英雄主義、純潔和善良。」

「戰爭的第一堂課是我們個人都不算什麼。我們成了數字、砲灰、物件。以往神聖而珍貴的生命變成毫無意義，在戰神貪得無厭的需索下犧牲。」

他一向以深思熟慮又挑釁的刀筆針砭社會不公與戰爭暴行，因此贏得卓越記者的一致好評。赫吉斯亦曾受頒國際特赦組織全球人權新聞獎。

自2008年起，更是以小搏大持續強力批判企業寡頭壟斷與極權資本主義（totalitarian capitalism）。洛杉磯新聞俱樂部形容他是「99%的捍衛者，1%的死對頭」，頒給他2009年與2011年年度線上記者。赫吉斯講真話、重良知、思想深厚、反應敏銳準確，至今已出版14本書，包括《戰爭是賦予我們意義的力量》（War Is a Force That Gives Us Meaning）、《每個人都應該知道的戰爭事實》（What Every Person Should Know About War）。

本書中的段落來自他過去二十年撰寫的戰爭敘事和報導，來源主要為Truthdig與ScheerPost兩大平台以及多場會談和講座。為了撰寫《附帶損害》，他與五十名退役美軍進行數百小時的採訪，而本書也援引採訪報導的內容。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

紐約時報 洛杉磯

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