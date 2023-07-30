人物／英國傳奇女星珍柏金人道旋律…挺西藏+日本賑災

珍柏金最令世人欽佩的，或許是柏金在人權與社會議題上的身體力行。兩張柏金的照片，分別是2008年她抱著與眾不同的柏金包，上面貼有聲援西藏的雪山獅子旗；另一張則是2013年日本頒發給柏金的表彰狀，感謝柏金為三一一震災的付出。（路透、Getty Images）

長居法國的英國籍傳奇女星珍柏金（Jane Birkin），在2023年7月16日於巴黎住宅中去世，享壽76歲。珍柏金作為1960年代發跡的時尚偶像，精品愛馬仕還以她命名了「柏金包」（Birkin Bag）系列，不過或許最令世人欽佩的，是珍柏金在人權與社會議題上的身體力行。

兩張星珍柏金的照片，分別是2008年她抱著與眾不同的柏金包，上面貼有聲援西藏的雪山獅子旗；另一張則是2013年日本 頒發給柏金的表彰狀，感謝柏金為三一一震災的付出。

2008年，北京奧運火炬傳到法國，當時有倡議團體在法國聲援西藏（圖博），行列中就包括柏金。她手持黑色柏金包，出現在法國總統官邸愛麗舍宮前，是包包上貼著斗大的、象徵西藏獨立的雪山獅子旗貼紙，表明聲援西藏的立場。

比起一般人對精品柏金包小心翼翼，柏金則是隨興放在地上，似也表現柏金的率性。聲援西藏的舉動，當然惹怒了中國，當年柏金原本將飛往上海舉行「甘斯柏交響樂」（Gainsbourg symphonique）演唱會，即被中國拒絕簽證而取消。

事隔15年，珍柏金逝世消息傳出，中國微博出現不少悼念柏金的貼文；今時今日，中國精品消費者對柏金包的需求仍然強勁。在西藏議題事涉敏感、資訊封鎖之下，許多中國人恐怕不曉得柏金這段因「辱華」被封殺的過往。

愛馬仕以其名命名包款後，每年都會支付大筆版稅，珍柏金將版稅和用不到的柏金包捐助給慈善機構。2008年，她曾在日本錄製節目「SMAPxSMAP」時展示自己使用超過20年以上的柏金包。她在節目中提及，「我擁有的第一個柏金包，已經在台灣1999年九二一大地震後，以賑災為名義捐出義賣。」

2011年3月11日日本大震，柏金立刻飛往日本，開始舉辦街頭演唱、與日本音樂家合作舉辦慈善音樂會，為震災籌措捐款。2012年後，她再度回到重災區宮城縣，加入由當地散文作家村上香住子發起的「Amaproject」計畫，協助倖存婦女透過製作製作手工藝重建生活。

2013年12月，珍柏金的大女兒凱特巴莉（Kate Barry）不幸離世，她曾經陪伴的這群日本婦女一起摺出上千隻紙鶴贈予珍柏金，希望能陪她度過悲痛的時刻。珍柏金感動不已，她說：「失去自己的女兒同時，我想到了這群也失去了自己孩子的人。」

2013年11月，感念柏金為震災付出，時任外務大臣的岸田文雄，頒發感謝狀給柏金。在2021年三一一震災10周年之際，柏金也回憶起當年的日本震災經歷：「當年每一個人都盡全力在幫助人，我只是非常幸運可以抵達日本，為許多（無法抵達現場）的人表達掛念之心。」

珍柏金也盡心盡力聲援被政治迫害的人，2008年12月，珍柏金在巴黎抗議要求緬甸 政府釋放民主精神領袖翁山蘇姬 和其他政治犯。為了聲援翁山蘇姬，她與法國知名作曲家Franck Eulry共同製作歌曲「翁山蘇姬」，將其獻給這位為了緬甸民主而受到嚴重壓迫的領導人。

這首「翁山蘇姬」由珍柏金作詞、Franck Eulry作曲，旋律和歌詞頗為沉重。作品談及翁山蘇姬受到的折磨、民主運動「88起義」，也描寫因衝突死去的僧侶、逼近人民的戰車、哭泣的童兵，以及酷刑與毒品交易。珍柏金曾在一場音樂節演唱完這首歌後對觀眾說：「我這一生都不會停止唱這首歌，我會唱到緬甸局勢出現變化的那一天為止。」

珍柏金的後半餘生以無懼的倡議作結，回頭看早年也以前衛率性作風為名。1966年，20歲的她拍攝電影作品「春光乍現」（Blowup）時全裸上陣，挑戰當時的電影審查制度，引發爭議。但因亮麗演技讓不會說法文的她拿到了知名法國電影「口號」（Slogan）的女主角，更靠著和一口好歌喉獲得到法國演唱的機會。

1969年，他與同劇男主角、也是後來的丈夫塞吉甘斯柏（Serge Gainsbourg）合唱歌曲〈Je t'aime…moi non plus〉（我愛你，我也不愛你），內容描寫性愛、愛及恨，歌詞露骨而被法國等多國掀起禁播潮，還受到梵蒂岡的譴責。不過即便充滿爭議，珍柏金的大膽風格和藝術家氣息，隨著一件件作品席捲歐洲，更被譽為「最受法國喜愛的英國人」。

7月16日珍柏金離世，在法國人心中，珍柏金的離開象徵著一個世代的逝去，許多知名人物都紛紛發文悼念這位傳奇女星。巴黎市長安妮．伊達戈（Anne Hidalgo）推文哀悼，「我們永遠不會忘記她的歌曲、她的笑聲、以及她無與倫比的口音，這些都將會永遠陪伴著我們。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）更說，「珍柏金體現了自由，不只唱出法語中最美的歌詞，還是一位真正的藝術家，她留在人們心中的是一個個令人難忘的旋律和畫面。」